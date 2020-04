Coronavirus: 10 inventos que nos harán más fácil la próxima cuarentena

El mundo no va a ser igual después del coronavirus, pero esto no quiere decir que vaya a ser peor, sino que puede que sea mucho más consciente de si mismo y sus limitaciones, por tanto busque formas alternativas para superarlas. Es decir, el aislamiento provocará una gran carga intelectual que forzará a buscar alternativas a todos nuestros problemas actuales y futuros. Porque la historia siempre asegura que después de una gran crisis global ha surgido una reacción que ha cambiado la sociedad para siempre. He aquí diez inventos “posibles” dentro de muy poco y que harán que el mundo que viene y, sobre todo, una futura pandemia y confinamiento, nos sea mucho más agradable.

Conversaciones holográficas en lugar de las videollamadas

Todos los inventos digitales son instrumentos de simulación de lo que antes creíamos que era la realidad. Los “facetime” y las videollamadas tendrán un impulso mayor con una nueva forma de comunicación móvil a partir de figuras holográficas de la otra persona. Las personas, rastreadas y reproducidas en tres dimensiones y tamaño real, harán que la separación de nuestros seres queridos sea menos traumática y conseguirá que la risa compartida sea todavía más contagiosa.

Impulso de la realidad virtual con presupuestos de cotidianidad

Hasta ahora, la realidad virtual parece caminar en busca de recrear ambientes maravillosos a partir de juegos de búsqueda y acción. Sin embargo, el nuevo camino que seguirá las VR será personalizar ambientes cotidianos de los usuarios para que sientan que vuelven a estar en su segunda residencia, en la casa de sus padres, incluso con los compañeros de trabajo en un bar o un restaurante. El juego en línea favorito será ese, en lugar de las telebirras actuales.

Las posibilidades de la realidad virtual táctica

Investigadores de la Northwestern University ya han desarrollado un prototipo para que el tacto entre a formar parte de nuestros futuros aparatos de realidad virtual. Usan un material flexible con nano componentes vibrantes que puede adjuntarse con facilidad a la piel. Esta “Epidermic VR”, como la llaman, podrán crear la sensación que un amigo o un familiar nos abraza a distancia, algo que todos echan de menos estos días.

Tecnología masificada y aséptica de drones repartidores

En el estado de alarma, con toda la industria y el comercio paralizado excepto los de primera necesidad, el mundo parece aguantar el impás del mayor descalabro económico de la historia. EN futuras pandemias, se intentará que el comercio no se detenga, aunque la producción sí lo haga. La posibilidad de una armada de drones repartidores y la legislación de un nuevo mapa aéreo urbano harán posible que la gente siga comprando lo que todavía quede en stock a partir de drones controlados en casa por sus responsables técnicos.

Un proyector de cine tan grande como una lata

Quien no ha hecho estos días cine en familia con palomitas y ha visto una película en cualqueir plataforma de streaming en la tele. Esto pronto subirá un peldaño con videoproyectores no más grandes que una lata que llenarán la pared de una definición de imagen y de sonido cercana a la del cine actual, casi con calidad inmersiva que casi nos harán protagonizar las historias que estemos viendo. Y esto podrá ser compartido con otros en otras casas para compartir esa comunidad que uno siente en el cine.

Respiradores en casa como ahora tenemos aparatos de tensión

Los respiradores se han convertido en objetos de primera necesidad, con todos los hospitales reclamando más y más aparatos para poder cuidar debidamente a los enfermos y no tener que hacer triaje. En un futuro, la población más vulnerable podrá adquirir respiradores de fácil uso como ahora tienen medidores de tensión en su casa y así no colapsar los hospitales en un primer momento, monotorizados a distancia por el hospital.

Medidores inmunológicos y rastreadores rápidos de infección vírica

Del mismo modo en que un diabético tiene que hacerse controles de azúcar para saber si sus niveles son correctos y nivelados, tendrán que inventarse medidores víricos que a partir de una pequeña muestra de saliva puedan avisar en un primer momento la carga vírica que tenga un individuo al sentir los primeros síntomas, o incluso antes, cuando se reconozca la existencia de un alto porcentaje de población asintomática. Esto hará que las medidas de aislamiento a seguir sean más afectivas y reportadas a una central de datos sanitarios de seguimiento de pandemias.

Nuevos antibióticos y antivirales de amplio espectro

Aunque parezca una broma, los científicos están estudiando cómo los surferos, que tragan ingentes cantidades de agua de mar, parecen más inmunes a ciertas enfermedades, como si hubiese alguna propiedad misteriosa en el agua salada que provocase el efecto de un antibiótico de amplio espectro. La investigación, llamada “Beach bums” (vagabudos de la playa), ha descubierto una especie de superbichos capaces de inmunizar a los individuos de muchas enfermedades.

Aerogeles capaces de aislar a la perfección cualquier estancia

Un aerogel es un material llendo de minúsculos agujeros. Si sacas todo el líquido de un gel, lo que te queda son estas superficies compuestas en un 95 por ciento de poros. Estos poros son tan pequeños, entre 20 y 50 nanometros que ni siquiera las partículas de gas pueden inmiscuirse entre ellas. Por esto, no pueden dejar entrar calor, lo que hace que sean increibles como aislante. Además, su poder eléctrico también les convierte en conductores de señales propagadas por antenas. Así que adiós a cualquier fallo en el wifi.

Camisas repelentes de manchas

Aunque estemos encerrados en casa, en pijama o camiseta, siempre podemos mancharnos con cualquier descuido. AL menos hasta ahora, porque ya se están probando camisas repelentes de líquidos, lo que les hace inmunes a las manchas. El algodón hidrofóbico es la última tecnología en el sector textil, uno de los más afectados por esta crisis. Así que adiós a las manchas de café del desayuno y como el material es compacto pero muy flexible, no se arruga y no necesita plancha.

Mascarillas quirúrgicas reproducidas en impresoras 3D ultrarápidas

Ya no se necesitará sufrir por la escasez de este nuevo oro blanco durante la pandemia. Cualquiera tendrá en casa una impresora 3D ultrarápida que podrá satisfacer la demanda doméstica de mascarillas quirúrgicas de usar y tirar.

Tal vez todos estos inventos no son posibles todavía, pero poco les falta, y sobre todo que lleguen a ser lo suficientemente económicas para que su uso sea generalizado y no separe todavía más las diferencias entre países del primer mundo y el tercero, pero son recursos que seguro que ayudan en la siguiente pandemia y harán que la economía no se detenga por completo, con la implementación generalizada del teletrabajo, una reducción de 4 días de jornada laboral por tres de descanso y una mayor sostenibilidad de recursos. En fin, en confinamiento, pensar en un futuro mejor siempre te alegra el día.