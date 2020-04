Coronavirus: La Generalitat anunciará en los “próximos días” el plan de desconfinamiento en Cataluña

El Govern anunciará en “los próximos días” el plan de desconfinamiento que ha encargado al doctor Oriol Mitjà. Así lo ha explicado esta tarde la portavoz de la Generalitat, Meritxell Budó, quien ha asegurado que deberá de ser “gradual” y “transversal”, porque tendrá en cuenta a todos los sectores de la sociedad. El ejecutivo catalán se ha mostrado en contra del desconfinamiento parcial decretado por Pedro Sánchez que permite que algunos sectores no esenciales reaunden sus actividades a partir de mañana.

Ante este escenario, el Govern también ha aprobado una serie de medidas para proteger a la población. “En lo que tenemos competencias, el confinamiento se hará de acuerdo con los expertos que asesoran a la Generalitat", ha dicho Budó, que ha lamentado la ausencia de competencias del Govern: “En estos momentos de estado de alarma no tenemos esta competencia y, por tanto, no podemos decretarlo", ha reconocido, en alusión a la voluntad del Govern por poder mantener el cierre total de las actividades no esenciales durante más tiempo.

Hasta el 26 de abril, en todo caso, no habrá margen para relajar las medidas de confinamiento ya que el estado de alarma se alargará hasta esa fecha y, por tanto, el Gobierno es la autoridad competente para este tipo de decisiones. Pevisiblemente, el estado de alarma se alargue dos semanas más, hasta el 9 de mayo.

En el Govern, el conseller de Educación, Josep Bargalló, por ejemplo, se ha mostrado esta mañana “esperanzado” en poder reabrir los colegios en junio. Asimismo, la consellera de Salud, Alba Vergès, no ha concretado a partir de qué día podrán salir los niños a la calle, aunque ha reconocido que hay “debate” entre los expertos y se ha mostrado preocupada por la “salud emocional” de la población.