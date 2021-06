Aragonès plantará al Rey en los premios Princesa de Girona pese a coincidir tres días antes en el Mobile

El president de la Generalitat, Pere Aragonès (ERC), ha confirmado que no asistirá a la ceremonia de entrega de los Premios Fundación Princesa de Girona el próximo 1 de julio en Barcelona encabezada por los Reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía.

En declaraciones a los medios tras recibir la primera dosis de la vacuna de Pfizer en el recinto ferial de Montjuic, Aragonès ha argumentado que “ese día la agenda estará para otras cuestiones de importancia fundamental para el país” sin ofrecer más detalles. Un nuevo plantón que contrasta con su asistencia el domingo a la cena inaugural de Mobile World Congress en la que estará presente el Rey Felipe VI, como hace en cada edición desde que fuera Príncipe de Asturias.

Y es que el Monarca tiene previsto visitar la capital catalana hasta en dos ocasiones durante la próxima semana: para el congreso de telefonía móvil y en la entrega de los citados galardones. Sobre este segundo evento, Barcelona acogerá el próximo jueves los premios de la Fundación Princesa de Girona, como ya ocurrió en 2019 con motivo del décimo aniversario de la institución. En este caso, el CaixaFórum sustituirá al Palacio de Congresos como sede de la ceremonia.

Los Reyes, junto a la princesa Leonor y a la infanta Sofía, presidirán el evento, en el que, a partir de las 20:00 horas, se repartirán los galardones de este año y los del anterior, cuando se suspendió el acto por la crisis sanitaria. La veterinaria y escritora María Sánchez, el cineasta Guillermo García, la abogada Lucía Goy, la empresaria Pepita Marín, los investigadores César de la Fuente y Rubén Costa y los emprendedores sociales Ousman Umar, Guillermo Martínez y Juan David Aristizábal recibirán los premios en una ceremonia con predominancia del lenguaje audiovisual.

El Govern, en el Mobile

“No existe un cambio de criterio, la agenda de la Casa Real no modificará ni condiccionará la del Govern”, aseguró la portavoz del Ejecutivo, Patrícia Plaja, esta semana al ser preguntada por la asistencia de Pere Aragonès a la cena de gala del Mobile World Congress. Es decir, la Generalitat varía el paso respecto al Ejecutivo de Quim Torra (JxCat) y asistirá a los actos no en función de si está o no el Monarca, sino de su interés particular. De hecho, su desplante a los premios Princesa de Girona constata que no participará de eventos de la Zarzuela.