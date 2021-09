El Govern avisa: no hay ninguna justificación para que Pedro Sánchez se ausente de la mesa

A prácticamente una semana de la reanudación del diálogo entre la Generalitat y La Moncloa, casi todas las incógnitas e interrogantes siguen abiertos y apenas hay concreciones entre ambos Ejecutivos. La principal incógnita es la presencia de Pedro Sánchez en el foro, que el Gobierno ha tratado de sortear en los últimos días. Una fotografía que el Govern, y especialmente ERC, no se pueden permitir y no prevén de ninguna manera: “No hay ningún motivo que justifique que Sánchez no asista a las reunión de la semana que viene”. “No contemplamos que no esté”.

Así se ha pronunciado este martes la portavoz del Ejecutivo, Patrícia Plaja, en rueda de prensa tras la reunión semanal del gabinete marcada por la agenda inminente, con la Diada y el foro de negociación marcados en el calendario.

Lo único que se sabe del cierto es que la delegación catalana en la mesa de diálogo la encabezará el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès -irá sí o sí, esté o no Sánchez- y solo incluirá a miembros del Govern. Por tanto, no formarán parte de ella dirigentes de ERC y JxCat como Oriol Junqueras o Jordi Sànchez.

La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha explicado en rueda de prensa que aún “no está cerrado” el orden del día ni el contenido de la reunión. Tampoco la composición en sí de la delegación que enviará la Generalitat, que ERC y JxCat están acabando de definir por su cuenta y luego se consensuarán con el president.

La idea que barajan los republicanos es que Aragonès esté secundado por su número dos en el Ejecutivo, Laura Vilagrà -dirigente de la órbita de Junqueras- y por Roger Torrent, expresidente del Parlament y actual consejero de Empresa de la Generalitat, según avanza Nació Digital. En el bando de los posconverentes y teniendo en cuenta la presencia de Aragonès, se da por segura la del vicepresidente Jordi Puigneró (JxCat) a la espera de saber los otros nombres.