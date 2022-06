«El confinamiento ha sido la trampa perfecta»

Si entran en internet y escriben la siguiente dirección www.monstruopedia.com podrán participar en un encuesta curiosa en la que podrán saber qué tipo de monstruo es su ex pareja. El bicho en cuestión puede ser un muerte viviente, un extraterrestre o un ser astral. Sin embargo esta web, que puede parecer una broma, es algo mucho más serie porque se trata de una parte significativa e interactiva de la nueva novela de Víctor Balcells, una obra con un título tan sugerente como «Discotecas por fuera» que acaba de publicar Anagrama.

El autor nos presenta la ruptura de dos personajes, de Víctor y Ur. A raíz de esa situación, el protagonista compra un dominio que les sonará: Monstruopedia.com. Pero Víctor, que es posicionador de páginas web –al igual que el escritor– se encuentra, poco después de instalarse con unos amigos, con un ciberataque de una anomalía conocida como El Halo y que parece afectar a las personas, alterando su comportamiento de una forma especial. Todo esto es solamente el inicio de un relato en el que no falta el humor y en el que el lector queda inmediatamente enganchado a un relato aparentemente de ciencia-ficción, pero con demasiados parecidos con la realidad. ¿O tal vez es la realidad la que quiere parecerse a «Discotecas por fuera»?

El autor presentó esta semana su obra en rueda de prensa, una historia en la que también nos encontramos la obsesión por las pantallas, por conectarnos, todo ello a partir de un confinamiento en el que Balcells empezó a trabajar antes de que todos quedáramos encerrados por culpa del coronavirus. «Tuve un confinamiento encima del confinamiento. Me llamó la atención el entusiasmo que había en muchos por estar encerrados, pero todo aquello nos hizo daño, mucho daño. Ahora hago más videollamadas porque no tengo tantos contactos como antes. Encerrarnos con pantalla se sabía que hacía daño, pero es algo que hace que luego te cueste concentrarte o amar. El confinamiento es la trampa perfecta», comentó. Uno de los efectos que tiene esta sobredosis de pantalla es que muchos se adentren a páginas dedicadas a la pornografía « en las que no se muestran los cuerpos enteros, sino fragmentados tienden a una representación del deseo decadente». Todo ello hace que los usuarios de estos materiales tengan unos particulares efectos psicológicos, además de aquellos otros que apagan y encienden el ordenador o el móvil con «tics compulsivos, como apagar y encender el móvil sin demasiada conciencia de lo que se hace».

La obra, además de toda esta mirada al lado oscuro de la tecnología, tiene como punto de partida, como dijo Balcells, «un desengaño amoroso, pero tiene una forma de desarrollarse que es muy esperpéntica y vodevilesca, de tal modo que al final tiene poco que ver con mi desengaño real».

Entre lo mucho que llama la atención de este libro resalta la originalidad de su título. Cuando se le pregunta por qué lo eligió, afirma que «discotecas es un término que no se usa mucho, remite a lo festivo. Por fuera es lo inaccesible, es como una promesa amor e intercambio».

Cristina Morales ha definido «Discotecas por fuera» como «ciencia ficción picaresca», lo cual hace tentador preguntar a su autor sobre cuáles son sus referentes literarios. «Me interesan autores como Enrique Jardiel Poncela, Enrique Vila-Matas... Pero ahora estoy leyendo muchos autores italianos como Pirandello. Lo picaresco me gusta, pero también la gente que es picaresca», subrayó, para también añadir a Witold Gombrowicz, y escritoras de ciencia ficción como Octavia Butler, Ursula K. Le Guin.