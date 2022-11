Feijóo exige el cese de Montero y de la ministra de Justicia por la “chapuza” del ‘sí es sí'

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido el cese de las ministras de Igualdad y Justicia, Irene Montero y Pilar Llop, por la “chapuza” de la ley del ‘sí es sí' que abre la puerta a revisar condenas sexuales a la baja. “Veremos si el presidente puede destituir a una ministra que no ha nombrado”, ha advertido sobre el caso particular de Montero, la dirigente de Unidas Podemos. “En el caso que no pueda, al menos destituya a los responsables de Justica, porque a ellos sí les ha nombrado”.

Además de apuntar hacia el Gobierno, Feijóo también ha reclamado pasar a la acción y cambiar el texto en el Congreso: “Estamos de acuerdo que se modifique esa chapuza legal que desprotege a las mujeres de los delitos sexuales. Es imprescindible hacerlo, y hacerlo ya”.

Por otro lado y en plena polémica por la derogación del delito de sedición pactada entre la Moncloa y Esquerra, el presidente del PP ha acusado a Pedro Sánchez de haber elaborado “un Código Penal de autor” con la supresión del delito. El Gobierno “atenta contra la independencia de los jueces” y “deja sin efecto” la sentencia del Tribunal Supremo por el 1-O con esta reforma.

Para Feijóo, Sánchez ha dado a los líderes del procés “la posibilidad de redactar el Código Penal que les interesa para dejar fuera del Código Penal los delitos que han cometido”. “No se puede jugar con dos barajas siempre”, ha advertido.

Alberto Núñez Feijóo ha viajado este viernes de nuevo a Barcelona, en concreto a L’Hospitalet de Llobregat, para participar en un acto de la Fundación Grupo SIFU, que promueve la inserción social y laboral de las personas con discapacidad.

Desde que fue elegido presidente del PP el pasado 2 de abril, Feijóo ha viajado en varias ocasiones a Cataluña. La última fue el pasado 21 de octubre para participar en una convención sectorial sobre las ‘okupaciones’ ilegales organizada por su formación.

El líder de los populares va a seguir con sus visitas a Barcelona para explicar su proyecto político y reivindicar un proyecto constitucionalista moderado y centrado. Una estrategia que ya está surtiendo efectos: la última encuesta del Centro de Estudios de Opinión (CEO) de este mes de noviembre señala que el PP se dispara y sube con fuerza al pasar de sus tres escaños actuales a tener entre 11 y 16 en el Parlament.