Nicolás Redondo: «No es suficiente con pedir perdón, Sánchez debería marcharse»

Nicolás Redondo habla desde la tranquilidad de quien ve la política desde fuera, pero no por eso se muestra más ajeno a ella o menos preocupado. Recibe a LA RAZÓN después de analizar el informe de la UCO que señala al que fuera hasta el jueves mano derecha de Pedro Sánchez por presuntas mordidas en contratos de obras. Refleja un hartazgo, no solo por la corrupción que afecta a su partido, sino que detecta una crisis del sistema político. Cree que Pedro Sánchez debería convocar elecciones, pero no solo por la corrupción, sino por un «gobierno imposible». Pide un nuevo tiempo para revertir el daño a la Justicia y a las instituciones. Y pide poner fin a la política frentista. «Moderación, sentido común, sí. «No a Bildu o Rufián, pero lo contrario a Abascal», recomienda.

Sánchez ha encapsulado la crisis sacrificando a Santos Cerdán. ¿Es suficiente con pedir perdón?

No va a ser suficiente. Estos graves episodios siempre encuentran desprevenidos a los máximos dirigentes. Y las reacciones que provocan nunca son suficientes. Pedro Sánchez igual cree que consiguió que terminara la cuestión, pero no va a terminar porque cuando el lodo baja por la ladera es imposible detenerlo. A mí me preocupa todo eso pero también estamos en una crisis política como nunca la habíamos conocido.

¿Cree que Sánchez no sabía nada?

Creo que el menudeo y todo lo que está alrededor de estos casos de corrupción no lo sabía y no tiene por que saberlo. Pienso que sí conocía la gravedad de lo que estaba sucediendo, por lo menos últimamente, porque todo indica que la estrategia contra la UCO y algunas otras cuestiones iban dirigidas a entorpecer esa investigación de la Guardia Civil. La Guardia Civil y la Policía Nacional merecen el máximo respeto.

Hay indicios de la UCO que apuntan a la financiación irregular del PSOE. ¿Se lo cree?

Siempre ha habido casos de corrupción, esto es inevitable. Hay que ser muy cuidadoso y esperar a que los jueces establezcan unas responsabilidades. Los partidos políticos españoles tienen una asignatura pendiente, que es la financiación de los partidos y se debe a que no ha habido un gran acuerdo que les tranquilice a todos y que los partidos se conviertan en lo que son, solo una pieza más del sistema democrático, no la pieza fundamental.

¿Ha quedado tocada la legitimidad de Sánchez: su llegada con una moción de censura a la corrupción y las primarias 2014?

Creo que Pedro Sánchez ha quedado tocado con esto y lo que la ética impone sería convocar elecciones. Pero no solo por lo que está sucediendo, sino porque la legislatura ha sido imposible. No se debió iniciar nunca. Es un Gobierno imposible porque se pactó en Bruselas con una persona que no puede pisar territorio español. El Gobierno sobrevive por el apoyo de Bildu, que no ha hecho el recorrido moral que tiene que hacer un partido heredero de ETA que nunca ha renunciado a ese legado. Esta legislatura es posible porque está apoyada por ERC, por Junts. Todo esto está descoyuntando a España. Y por eso este caso de corrupción u otros que salgan son más graves, porque provocan más desesperanza. En épocas anteriores, la esperanza de los ciudadanos no desaparecía, aunque sí provocaba la corrupción una repulsa visceral, pero la gente sentía que el país funcionaba. Hoy, ese caso de corrupción está enmarcado en una ofensiva contra la Guardia Civil, pero también con una reforma de la Justicia, que hará de ella un piso okupado por el Gobierno, donde la Fiscalía pierde la poca independencia que pueda tener ahora, se jerarquizará más y se convertirá en un instrumento más del Gobierno. Con esa reforma en marcha, hoy la UCO no habría actuado libremente.

Nicolás Redondo.

¿Por qué cree que Sánchez se niega a convocar elecciones?

Tiene pocos alicientes para hacerlo. Cuenta con unos socios que le van a seguir apoyando aunque se conviertan en cómplices. En ese ámbito puede tener una cierta tranquilidad y como de lo que se trata es de estar en el Gobierno y no de gobernar, eso para él es suficiente. Y en el partido, no hay posibilidad de enfrentamiento, pues está pacificado, pese a las voces de Page, Lambán o Felipe González. Por tanto, no tiene motivos para convocar elecciones excepto que las cosas se agraven todavía más. No hay corrupción política más clara que el CIS. En uno de los peores momentos del PSOE le saca siete puntos de ventaja al PP. Si eso fuera cierto, si se lo creyera convocaría ya elecciones porque sería la mejor situación posible él.

¿Cree que debe marcharse?

Es una decisión muy personal. Para mí, sí, debería marcharse. Si Sánchez se creyera que lo ha hecho bien y que no tiene responsabilidades en el caso, yo convocaría y me presentaría, porque no puede gobernar.

¿El error de Sánchez ha sido rodearse de un equipo de fieles, incapaz de llevarle la contraria al líder?

Solo por cautela, sabiendo lo que había sucedido al secretario de organización anterior, no era razonable volver a ratificar a Cerdán. No lo digo yo, ellos mismos lo estuvieron discutiendo. Había que ser extremadamente cuidadoso y no se fue. Sánchez nunca ha tenido un gran equipo, ni amplio. Por ejemplo, Felipe González tenía a gente muy variopinta, desde Alfonso Guerra, y los andaluces, a la clase media-alta de Madrid con Solana, Carlos Solchaga que venía de Navarra, a la UGT, al sindicalismo asturiano. No hubo una corrupción en la base que le apoyaba. También ocurrió en el caso de Zapatero. La base de apoyo a Sánchez ha sido pequeña y no ha sido brillante. El ejemplo de eso es que ha sido Cerdán el mediador con Puigdemont. Está claro que no era la persona apropiada para una negociación complicada con Junts. Sánchez tiene un equipo de gladiadores, gente que se bata en la arena por él.

Nicolás Redondo.

¿Ve una rebelión anti- Sánchez o sigue siendo imposible?

Yo no sé lo que pasará en el PSOE. El PSOE no lo ha heredado nadie nunca, se ha conquistado. Zapatero lo conquistó y Sánchez también lo ha ganado. Veo que Sánchez está muy tranquilo porque no hay nadie que esté dispuesto a luchar por lo contrario a lo que representa. No se trata de ganar en el primer combate, ni siquiera de ganar el año que viene. Si no de decir yo pienso diferente, estoy en contra de pactar con Bildu y con Carles Puigdemont. No quiero una ley de amnistía. Que se diga yo tengo otra visión del socialismo democrático español, yo no quiero que ustedes pacten con Podemos. Veo que es difícil que suceda, pues Sánchez, seguirá dominando el partido, salvo que esto se descontrole. Con lo que está pasando el PSOE no puede quedarse diciendo que le duele en el alma lo que pasa. Tenemos que decir yo represento otra cosa.

Parece pesimista con el futuro del PSOE ¿Quién puede conquistarlo? Eduardo Madina suena en los últimos días como posible relevo a Sánchez y podría concitar el apoyo de un PSOE más moderado.

Tengo la mejor impresión de Madina . Estés de acuerdo con él o no, tiene un gran valor porque tiene su propio criterio. Ha sabido alejarse de la política, no ha rentabilizado ni usado su situación personal. Tiene mucho mérito. No sé que ánimos tiene para emprender esa ardua tarea. Con él hay otros que podrían. Está Lobato, a quien le han golpeado duramente.Ignacio Urquizu o Mikel Torres. Gente hay, ¿pero están dispuestos a hacer ese sacrificio? No lo sé.

Ese intento de amañar primarias cunde al partido en una sensación pesimista.

Las primeras primarias que se hicieron en España las hice yo, contra Rosa Díez. Las gané. Yo no creía en las primarias y cada vez creo menos. Las primarias las ponen como contraposición a la democracia representativa y la democracia representativa es tan democracia como esa democracia directa. En los partidos, someten a las bases a unas tensiones innecesarias. Las primarias que yo viví había la seguridad suficiente para confiar en los resultados. Creo que en las que ganó Sánchez también. Que uno pida a otro que meta dos papeletas, pone la carne de gallina, pero no pienso que Sánchez tenga problemas de legitimidad.

¿Debería el PP presentar una moción de censura, a riesgo de perderla?

No lo sé. Yo soy tendente a respetar el espíritu de la Constitución. El voto de censura es un voto positivo y con una posibilidad cierta de ganar la presidencia del Gobierno. Mientras esa posibilidad no la tengas, yo no soy partidario de utilizarla. Yo no sé lo que tiene que hacer el PP. Lo que sí sé es lo que necesita España, acuerdo. Y esto es imposible con la política frentista. Necesitamos una política reformista. También un saneamiento de algunas de las instituciones del país. Dejar tranquila a la Justicia. Desokupar las empresas públicas. Recuperar el papel del Congreso. Más sentido común que ideológico. Moderación y reformismo. La política española está dominada por un partido como Bildu o Rufián. Necesitamos lo contrario, pero lo contrario no es Abascal.