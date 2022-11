Junts avisa a Sánchez (y a ERC): “Queremos que Puigdemont vuelva en libertad”

Cónclave de Junts en El Prat de Llobregat después de abandonar el Govern de la Generalitat y en pleno debate sobre la derogación del delito de sedición por parte de Esquerra y el Gobierno de Pedro Sánchez. Un contexto poco favorable a los posconvergentes, que buscan foco arremetiendo con dureza contra el acuerdo y centrando su discurso en la figura de Carles Puigdemont, todavía su principal activo político.

El secretario general del partido, Jordi Turull, ha arremetido contra la reforma del Código Penal que a su juicio favorece la extradición del ex president de la Generalitat, el argumento sobre el que Junts sustenta toda su estrategia. “No queremos que ningún activista independentista pase ni una sola noche en la cárcel, ni una, y sí, Pedro Sánchez, nosotros también queremos que Puigdemont vuelva, en libertad y por la libertad de Cataluña, y es así como volverá, y no volverá para ir a la cárcel”, ha avisado el secretario general de la formación.

El pleno del Congreso debatirá el próximo jueves, 24 de noviembre, la toma en consideración de la reforma del Código Penal para suprimir el delito de sedición promovida por el Gobierno, un primer paso con el que iniciará su tramitación parlamentaria. En el proceso, ERC quiere modificar también el delito de malversación para rebajar las penas de inhabilitación y abrir así la puerta a Oriol Junqueras. Y Junts presentará un texto alternativo a la reforma del Código Penal “que derogue de verdad el delito de sedición”, aseguran desde el partido.

Un mensaje directo contra el Gobierno y también contra Esquerra, a quien Junts reprocha la reforma por implicar la posible extradición de Puigdemont.

Para tratar de cerrar filas a nivel interno y con el objetivo de liderar el sector más unilateral del independentismo, Junts iniciará una ronda de contactos con partidos y entidades independentistas de cara a poner en marcha un espacio de coordinación estratégica. De estas reuniones tiene que surgir, ha dicho, una nueva hoja de ruta del movimiento para “culminar el mandato del 1-O” y que sirva “para pasar de la resistencia a la acción”