Manual de consejos de Año Nuevo

Como este año que viene estoy seguro de que tampoco mejoraré mi inglés, ni iré a clases de informática, no me apuntaré al gimnasio, ni me haré todos los análisis que me corresponderían, me veo incapaz de escribir sobre propósitos. Así que, en un incalificable alarde de vanidad, me voy a permitir dar algunos consejos que sirven para cualquier mes advirtiendo, eso sí, que mi capacidad como gurú de autoayuda equivale a mis entendederas sobre lo que piensan los políticos. Tómense lo que viene a continuación como un puro entretenimiento, voy con ello.

1. Procure enfadarse menos. Nunca he conocido a nadie que tenga más razón y se la hayan dado por el hecho de estar enfadado.

2. Quédese con lo bueno de los demás y si no le compensa lo que los demás tienen de bueno, trate de ahuyentarlos de su lado. En definitiva, huya de la gente tóxica.

3. Procure no hablar mal del prójimo. Aquel del que iba a hacerlo probablemente merezca más su desprecio que su crítica.

4. Desconfíe de quienes dicen tener muchos principios. Los principios, pocos pero sólidos. Y por ellos, como por la familia o los amigos, todo.

5. Recuerde que los prejuicios son a los principios lo que la cursilería a la educación. Las gentes con prejuicios y los cursis suelen ser insoportables.

6. No siga empeñado en que al final de sus días sea usted el más rico del cementerio. El dinero es importante, pero lo es más todavía saber disfrutarlo sea poco o mucho.

7. Como ya sabe, agradezca a sus enemigos que no le olviden jamás y ríase de la crítica. Cada uno sabe lo que es y quien debe valorarle: no son ni sus críticos ni sus enemigos, sino la gente que de verdad le importa.

8. Trate de no perder el sentido del humor. En todo caso puedo asegurarle que no hay profesión alguna en la que se gane más por estar cabreado.

9. Aplique el precepto bíblico de «no juzgues y no serás juzgado» (salvo que usted sea juez, claro).

10. No sea usted hipócrita diciendo que se pone en el sitio de los otros. Ni es usted el otro, ni la suya su circunstancia. Si a ese otro vale la pena ayudarle, sencillamente dígale y aplique el «aquí estoy para lo que haga falta».

En definitiva, trate de ser lo más feliz posible y hacer felices a quienes le rodean en las diferentes facetas de su vida y personalmente no deje jamás de tener ganas de divertirse.

Feliz 2023 y perdonen si lo he empezado un poco subido, prometo no enmendarlo