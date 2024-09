Arrecife (Lanzarote) pide desplazar el barco 'Esperanza del Mar' a Canarias y trasladar a los migrantes a Barcelona

El alcalde de Arrecife (Lanzarote), Yonathan de León, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que el barco hospital Esperanza del Mar se desplace a Canarias para que transborde como buque nodriza a los cientos de migrantes irregulares que están llegando a la isla y sean desembarcados en el puerto de Barcelona. Así lo ha informado el Ayuntamiento de la capital lanzaroteña, que agrega que el primer edil ha incidido en que, en tan sólo 24 horas, han sido casi 600 los migrantes magrebíes que han arribado a Lanzarote a bordo de once pateras, muchos de ellos menores de edad o mujeres embarazadas. De León ha hecho especial hincapié en que "Pedro Sánchez y el PSOE están dando la espalda a toda Canarias", incidiendo en que el presidente "sabe y no quiere" dar una respuesta estatal a la situación "dantesca" que sufre Canarias por la situación de la migración en pateras. Por ello, el alcalde ha solicitado al Gobierno que desplace a las aguas que rodean Canarias el barco hospital Esperanza del Mar "para que se transborde a los migrantes que llegan en pateras como buque nodriza y que sean desembarcados en el puerto de Barcelona". "No se entiende que en la mayor crisis migratoria que estamos sufriendo en la zona sur de Europa, España tenga al barco Esperanza del Mar desplazado al sur de Inglaterra", ha reprobado el primer edil de Arrecife. De igual modo, explicó que en las aguas de Canarias ese barco hospitalario "puede hacer más". "Sánchez debe ya resolver este tema. La potestad que tiene como presidente le atribuye funciones para cambiar las leyes y estamos viendo que prefiere que Canarias siga a la deriva en esta dantesca avalancha", enfatizó. Por su parte, Lanzarote declaró el pasado mes de agosto la Emergencia Social ante las "avalanchas" de migrantes del norte de África que están poniendo rumbo hacia las Islas Canarias. Finalmente, el alcalde ha compartido la alarma generalizada que se está registrando en Lanzarote ante la "pasividad" del Gobierno de España en sus respuestas a la saturación que se vive en los centros de menores migrantes en la isla y el conjunto de Canarias, y donde también los efectivos y medios destinados a la atención a los migrantes están saturados y desbordados.