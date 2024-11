Artur Mas se convierte en abogado defensor de Pujol en TV3

Antes de que empiece en la Audiencia Nacional el esperado juicio contra el ex presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, quien fuera también responsable del Govern, Artur Mas, antiguo delfín del líder convergente, no ha dudado en ejercer de una suerte de abogado de la defensa. Pese a que el proceso no empezará hasta noviembre del próximo año, Mas, en una entrevista con TV3, aseguró que el juicio contra Pujol "desgraciadamente ya se ha hecho". A este respecto añadió que “no hablo del juicio formal, hablo del juicio popular, el juicio social, el juicio mediático, que esto en definitiva es, conociendo al presidente Pujol, lo que seguramente más le ha afectado".

La Fiscalía ha solicitado una condena de 9 años de cárcel para quien fuera el jefe del Ejecutivo catalán. Por su parte, para sus siete hijos se piden unas penas que oscilan entre los 8 y los 29 años de cárcel que reclama a su primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, hecho al que se le suman multas millonarias. La Abogacía del Estado por su parte no se dirige en su escrito de acusación contra Jordi Pujol Soley, mientras que para el primogénito pide 25 años de cárcely una fianza de 7,7 millones de euros.

Mas, en su calidad de incondicional defensor de quien fue su valedor, declaró que “si él hace su confesión en julio de 2014 y el juicio se hace en 2025, y en toda la fase de investigación y de instrucción no sale nada nuevo, y nada significa nada, la pregunta es si éste es un sistema fiable”.

A ello agregó que no se está hablando únicamente de Pujol sino de varias otras personas que, a su juicio, son consecuencia de la conocida como 'Operación Catalunya', la cual ha criticad por ser una "operación diseñada desde el corazón del Estado, el Ministerio del Interior, ilegal, ilegítima e inmoral".

Jordi Pujol y sus hijos están acusados de delitos de asociación ilícita, además de blanqueo de capitales, falsedad en documento mercantil, delitos contra la Hacienda Pública y frustración de la ejecución. Según el calendario del juicio, al que tuvo acceso Efe, la sección primera de lo Penal ha señalado los primeros días de este juicio para el 10, 13, 24 y 27 de noviembre de 2025 en la sede de San Fernando de Henares, y ya en diciembre, mes en el que solo hay previstos dos días de juicio, el 15 y el 18, se trasladará a la sede principal en la calle de García Gutiérrez para celebrar el resto de sesiones.