Hispanidad vs catalanidad: Aliança Catalana tacha a Vox de ser permisivo con la inmigración masiva

Un conocido tuitero y militante de la órbita de Aliança Catalana, Anthony Sánchez, ha lanzado una dura crítica contra Vox y su portavoz en el Parlament, Joan Garriga, acusándolos de ser cómplices de la desintegración cultural de Cataluña por su actitud favorable hacia la inmigración hispanoamericana. En el centro de la polémica está un vídeo en el que Garriga, durante un acto con la comunidad hispanoamericana, declara:

“Estáis en vuestra casa, no hace falta que os integréis en Barcelona, porque formamos parte de una gran familia que se llama Hispanidad.”

Para Sánchez, estas palabras reflejan que Vox no defiende Cataluña, sino un proyecto españolista en el que la inmigración hispanoamericana es bienvenida, pues encaja en los valores identitarios del mundo hispánico. En una larga serie de mensajes, el activista independentista denuncia que esta actitud, lejos de ser inocua, contribuye activamente a la “desintegración” nacional catalana, al igual que, según él, lo hace el multiculturalismo progresista impulsado por el independentismo y por el progresismo español.

“Tanto el islamismo, promovido por el progresismo hispanoprocesista, como la castellanización impuesta por el ultranacionalismo español, hacen peligrar nuestra lengua, nuestra cultura y nuestra nación.”

En su análisis, el militante de Aliança no duda en señalar que lo que está en juego no es solo una política migratoria, sino un modelo de sociedad. Acusa a Vox de aceptar “una Cataluña muerta y colonizada”, donde el español y lo hispano se imponen culturalmente a lo catalán, mientras Aliança Catalana, afirma, busca restituir un Estado catalán con el catalán como única lengua oficial y de uso público.

Vox y Aliança: visiones contrapuestas

Tanto Vox como Aliança Catalana se autodefinen como partidos identitarios y contrarios a la inmigración masiva, pero difieren profundamente en qué identidad defienden.

Vox promueve una visión de España, basada en la historia, la lengua castellana, la tradición, los valores culturales y la unidad nacional. Su concepto de hispanidad es central: una comunidad transatlántica de naciones unidas por la lengua española, una herencia cultural común y una historia compartida.

De ahí que su rechazo al islam no se extienda a los migrantes hispanoamericanos, a quienes considera parte de la misma civilización. Vox no pide a un ecuatoriano o a un peruano que se integre: ya lo considera “de casa” porque forma parte del legado común hispánico.

La hispanidad es un concepto cultural que hace referencia a la comunidad de pueblos que comparten la lengua española, una herencia histórica común ligada al Imperio español y, en muchos casos, la religión católica. Para sectores como Vox, la hispanidad no solo es un legado del pasado, sino un eje de unidad y fraternidad entre España e Hispanoamérica. Bajo esta idea, un migrante hispanoamericano no es visto como un extranjero, sino como parte natural de una familia civilizatoria común.

Por el contrario, Aliança Catalana parte de una idea nacional catalanocéntrica: Cataluña es una nación con lengua, cultura e historia propias, oprimida y colonizada por el Estado español. Su rechazo a la inmigración no se basa solo en criterios culturales o religiosos (como en el caso del islam), sino también lingüísticos y políticos: para Aliança, tanto la inmigración islámica como la hispanoamericana representan una amenaza si no se integran completamente en la lengua catalana y asumen la catalanidad como proyecto de país.

Anthony Sánchez critica que esa visión de la hispanidad conlleva la aceptación de una inmigración que, aunque culturalmente cercana, no se integra en la catalanidad. Como ejemplo, menciona a una joven argentina o uruguaya que se queja de que los catalanes le hablen en catalán, pese a que ella no lo entiende, interpretándolo como un desprecio. Sánchez también relata el caso de una peruana que, tras dos años en Cataluña, aún no comprende frases básicas en catalán. Para él, estos casos reflejan un fenómeno de “sustitución lingüística y cultural” en el que el castellano se impone socialmente en Cataluña, incluso entre nuevos migrantes, generando tensiones con los catalanohablantes y debilitando la identidad nacional catalana.

Cierto es que, a pesar de esta vision, en Aliança se lucha mucho más contra el islamismo "radical" y contra la inmigración de esos países que contra la hispanoamericana pues, dicen, el islam, más allá de representar una amenaza para la "catalanidad" de Cataluña, representa una amenaza para los valores "occidentales" (respeto a la mujer, estado laico, etc), cosa que no pasa con los hispanoamericanos. Orriols, por esto mismo, ha llegado incluso a definirse como islamófoba, y a reivindicarse.

Mientras Vox promueve la hispanidad como solución al multiculturalismo, Aliança ve en la hispanidad una forma más de colonización.