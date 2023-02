“El trío Colau-Collboni-Maragall quiere una Barcelona muerta”

Eva Parera tiene por delante el reto de entrar en el Ayuntamiento de Barcelona en las próximas elecciones municipales

¿Cuáles son los ejes de su campaña?

Seguridad, empleo y recuperación económica. No puede ser que Barcelona siga perdiendo oportunidades. En movilidad, libertad. En cuanto a la burocracia, conseguir tener una administración menos intrusiva. El Ayuntamiento está metido hasta en las cocinas de nuestra casa.

Parece que se dibujan dos vías de gobierno tras las elecciones: independentismo o izquierdas. ¿Hay sitio para una tercera?

Yo no separaría independentismo de izquierdas. Hoy tenemos un tripartito muy consolidado entre PSC, comunes y ERC. Una alianza estable que lo será también después de mayo. Sabemos a qué juega el PSC tanto en la Generalitat como en el Ayuntamiento. Aguantan un gobierno de ERC y otro de los comunes. Moncloa tiene una incidencia muy fuerte. Va todo en un mismo saco.

Es decir, una segunda vía constitucionalista.

Ojalá se pudiera configurar esa alternativa. Falta movilización de ese tipo de votante. En la elecciones catalanas lo vimos, 800.000 constitucionalistas se quedaron en casa. Nuestra labor es darles una opción atractiva. O bien para cambiar gobiernos o bien para ser decisivos. Votar a Collboni es votar a Colau, votar a Maragall es votar a Colau. Votar a Trias es votar a Colau, lo primero que hizo fue sentarse a comer con ella.

¿Sería conveniente una alianza preelectoral ?

Sin duda. La hemos pedido desde el día que nacimos. Hemos tenido encuentros en Madrid porque estas fuerzas no tienen aquí ningún poder de decisión y la respuesta siempre es no. Todo el mundo quiere hablar de unión pero al final es un quítate tú para ponerme yo. Eso no es unión, eso es absorción. Vamos a unirnos respetando las siglas del resto de formaciones. Valents no ha venido a desacreditar ni a hacer desaparecer a nadie. El ofrecimiento seguirá en la mesa hasta el día que tengamos que presentar las listas electorales.

Si fuese alcaldesa, ¿qué haría en sus primeros cien días de gobierno?

Los primero, un censo de okupas en Barcelona y empezar a echarlos. Están causando demasiados problemas. Después ya responderíamos judicialmente de lo que sea. Segundo, hablar con la policía y poner más agentes en la calle. Tercero, suspensión de todas las subvenciones que se están dando a dedo. Es escandaloso. No me entra en la cabeza que se den subvenciones a entidades en las que trabajaba la propia alcaldesa. Si no es ilegal es muy poco ético. Mientras otras entidades que lo necesitan como Arrels o Banc d’Aliments lo están asando muy mal. Cuarto, ayudar a la escuela concertada a cubrir las cuotas. Conmigo ninguna concertada va a cerrar. Despues ya hablaríamos con la Generalitat de su parte. Y cinco, lanzar un mensaje al sector inmobiliario de que la norma del 30% de vivienda pública, la limitación de alquileres o el derecho de tanteo y retracto no se van a a aplicar.

Supermanzanas, ¿mantenerlas o revertirlas?

En principio, revertirlas. Pero depende. Sant Antoni, por ejemplo, tiene un sentido. El casco antiguo de Sarrià o Gràcia tiene un sentido. La del Eixample, ninguno. Barcelona era una ciudad transitable, ahora es intransitable, con todo lo que implica de estrés en los desplazamientos, aumento de la contaminación por las retenciones, devaluación de ciertas propiedades y pérdida de ingresos del pequeño comercio. Se están planteando al revés. El tráfico no desaparece, no se expulsa, como ellos creen, al coche, se traslada congestionado a las vías de alrededor. Es menor el coste de reverir la superilla del Eixample que seguir con ella. La de Poblenou hay que revisarla. Es demasiado extensa y solo funciona en una parte. En la otra, el comercio ha muerto.

¿Y el tranvía por la Diagonal?

La superilla combinada con el tranvía por la Diagonal es un drama mayúsculo. Es pésimo. Desconozco el coste de revertir el tranvía, pero sospecho que no sería asumible para la ciudad. Me es difícil tomar esa decisión sin ese dato. Pero nadie lo quería y nadie lo pedía. Va a destrozar una de las pocas vías rápidas para cruzar Barcelona. El pequeño comercio no va a aguantar las obras y el Ayuntamiento se ha negado a dar ayudas a esos comercios. El coste económcio es altísimo cuando se podía hacer lo mismo con una autobús de alta capacidad.

¿Cómo compaginaría el ocio nocturno con el descanso de los vecinos?

Tenemos un gobierno que quiere una ciudad muerta. El tripartito Collboni, Colau y Maragall quiere una Barcelona muerta. Yo quiero una ciudad viva, con una administración poco intrusiva. Eso implica actividad y actividad en la calle. Hay que eliminar el plan de usos de la ciudad. No solo limita la apertura de locales de ocio, sino de actividad en general, como el caso de Turrons Vicens. Quien abre un negocio, se juega dinero de su bolsillo, no va a hacer locuras. Y si no funciona, responde él En cuanto al ocio nocturno. La gente, los jóvenes quieren salir. Y lo van a hacer. De nosotros depende que lo hagan en un local o en la calle. Pero hay que ver dónde. El primer interesado en entenderse con los vecinos es el empresario. Es absurdo, como ha ocurrido con este gobierno, que el ocio cierre en un lado de Barcelona para concentrarse, multiplicado por dos, en otro.

¿Qué opina del Plan de alojamientos turísticos (Peuat)?

El Peuat está anulado, no lo olvidemos. Tenemos un Ayuntamiento especialista en aplicar normas anuladas, como el Peuat, la ZBE o la tasa de recogida de basuras. Lo hace por la puerta de atrás. No pueden hacerlo. Así que nos está multando o cobrando tasas por normas ilegales. Nos están robando. Dinero y oportunidades.