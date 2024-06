Una víctima de prostitución y violación en Barcelona dice que no lo explicó por miedo a decepcionar

Una de las tres menores tuteladas, víctima de prostitución y violación en Barcelona, dijo ante el juez de instrucción que no explicó los hechos por miedo a decepcionar a los educadores del centro y a su familia. Así lo ha podido escuchar este jueves el tribunal de la sección 3 de la Audiencia de Barcelona en la segunda sesión del juicio, en la que la víctima no ha declarado presencialmente al ser menor de edad y para no revictimizarla, por lo que la Sala ha escuchado la declaración que hizo durante la fase de instrucción. Una de las menores conoció a uno de los acusados por Instagram con quien comenzó una relación sentimental y, en varias ocasiones, llevó a dos amigas del centro al piso de un amigo de su novio, donde presuntamente sucedieron los hechos. En el interior del piso, las menores consumían sustancias que les provocaban un estado de semiinconsciencia, que presuntamente aprovechaban los acusados, e incluso llegaron a ofrecerles dinero a cambio de que mantuvieran relaciones sexuales. La Fiscalía pide entre 14 años y 20 años de prisión para los acusados, y multas de entre 296 euros a 25.920 euros, según el grado de implicación. La primera víctima de esta sesión ha explicado que le ofrecieron una Coca-Cola y que "iba como flotando", momento en el que los tres acusados presuntamente agredieron sexualmente a la menor, y que días más tarde sentía dolor. Ha relatado que toma depresivos y calmantes desde hace más de cuatro años, y que desde el momento de los hechos tiene "flashes" y se despierta gritando por las noches.

DECLARACIÓN OTRA VÍCTIMA

Otra víctima, que tenía 14 años en el momento de los hechos, cuya declaración también fue grabada durante la fase de instrucción y este jueves ha escuchado el tribunal, manifestó que se escapó un par de veces del centro y que fue al piso de los acusados, aunque no los conocía. "Fui al piso el primer día que me fugué y no me gustaba el ambiente que había, y le dije a mi amiga que nos fuéramos de fiesta", ha dicho, y ha remarcado que uno de los acusados le puso la mano en la pierna. "Me decía ven conmigo y yo le dije 'Yo no voy a ir contigo a ningún lado", ha declarado, y ha añadido que días más tarde volvió al piso y le ofrecieron cocaína, que al principio rechazó, pero al final acabó tomando para que la dejaran en paz, en sus palabras. Además, le ofrecieron 50 euros para entrar con ellos en una habitación para pasar el rato y escuchar música: "Yo pensé que no me iban a dar 50 euros por la cara, que querían algo más que escuchar música".

DECLARACIÓN DE LA TERCERA VÍCTIMA

La tercera de las víctimas --que ya es mayor de edad y que fue pareja de uno de los acusados--, declaró este miércoles por videollamada desde otra sala del edificio judicial, y explicó que la intentaron prostituir, pero que ella no accedió. También manifestó que le pusieron "algo" en la Coca-cola que le ofrecieron para beber, y explicó que cuando llegó al centro de menores le contó a la directora lo que había pasado, y que fue la directiva quien llamó a los Mossos.