La oferta que esperabas: el robot aspirador más vendido, 50 euros más barato

El robot aspirador más vendido en Amazon está en oferta. Y lo estará solo por unos días, con lo que es el mejor momento para comprar un modelo con más de 14.000 opiniones de los clientes, el 80% de las cuales han otorgado 4 o 5 puntos sobre 10.

Se trata del Cecotec Conga 990 Vital, que ha sido líder en ventas en el mayor marketplace del mundo con un precio de 169 euros, y que ahora se puede adquirir por solo 119, 50 euros, 50 euros más barato. Es además un producto fabricado en España.

Este robot aspirador cuenta con una tecnología 4 in 1 con tanque mixto gracias a la cual aspira, friega, barre y pasa la mopa. Además es capaz de hacer todas estas funciones gracias a su novedosa tecnología Only One System. Cuenta con tres modos de fregado por control electrónico aptos para cualquier tipo de superficie, y está diseñado con 6 modos de limpieza inteligentes: auto, bordes, manual, habitación, espiral y vuelta a casa.

El robot aspirador más vendido en oferta, el Conga Cecotec FOTO: Amazon

Más virtudes: la tecnología Brush Pro cuenta con un cepillo rotativo central que limpia a fondo arrastrando la suciedad en alfombras y moquetas. Además, su sistema Turbo Clean Carpet activa el modo Turbo en alfombras.

Es programable los 7 días de la semana, 24 horas al día. Su sistema Force Clean maximiza la gran potencia de succión hasta 1400 Pa. Incluye tanque mixto, cepillo multifunción y mopa.

Las opiniones de los clientes

“Estoy encantada. Vivo en el campo en una casa grande con 2 perros y 3 gatos. Pensaba que los robots aspiradoras no estaban hechos para mi tipo de vida, pero ¡madre mia! Qué equivocada estaba”, escribe una clienta. ”Aprendes a programar los días y a las funciones de forma sencilla”, afirma otro cliente. “Mucho mejor de lo esperado. Hay que dejarle sitio para que no se choque pero en general pasa por toda la casa sin problema. Muy recomendable”, añade otro comprador.

