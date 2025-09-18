Con esta rebaja, la DeskJet 2820e con WiFi se convierte en la opción más barata para casa

Las impresoras han pasado de ser un accesorio secundario a convertirse en un imprescindible en muchos hogares. Desde imprimir billetes y formularios hasta escanear documentos o ayudar a los niños con sus tareas, contar con un modelo fiable y económico marca la diferencia. La HP DeskJet 2820e responde justo a esa necesidad: sencilla de usar, con WiFi integrado y un precio muy ajustado gracias al descuento actual en Amazon, donde se queda en 42,99€.

Una impresora pensada para el día a día en casa

HP DeskJet 2820e Amazon Amazon

Lo interesante de este modelo es que no busca complicar, sino resolver lo básico con facilidad:

Multifunción 3 en 1: imprime, copia y escanea tanto en color como en blanco y negro.

imprime, copia y escanea tanto en color como en blanco y negro. Velocidad adecuada para uso doméstico: hasta 20 ppm en negro y 16 ppm en color.

hasta 20 ppm en negro y 16 ppm en color. Conectividad completa: WiFi de doble banda, WiFi Direct, USB y compatibilidad con Apple AirPrint.

WiFi de doble banda, WiFi Direct, USB y compatibilidad con Apple AirPrint. HP Smart App: permite imprimir y escanear directamente desde el móvil en cuestión de segundos.

permite imprimir y escanear directamente desde el móvil en cuestión de segundos. Impresión a doble cara manual, para ahorrar papel cuando lo necesites.

para ahorrar papel cuando lo necesites. 3 meses gratis de Instant Ink al activar HP+ , con tinta entregada en casa antes de que se acabe.

, con tinta entregada en casa antes de que se acabe. Cartuchos compatibles: HP 305 y HP 305XL, también en versión de alta capacidad.

Además, hay una promoción adicional: si compras esta impresora y te registras en Instant Ink antes del 31 de diciembre de 2025, obtienes un reembolso de 10€, lo que reduce aún más el coste real.

La HP DeskJet 2820e es la típica impresora doméstica que cumple sin dar quebraderos de cabeza: pequeña, ligera y lo bastante versátil para cubrir todo tipo de necesidades familiares o de teletrabajo ocasional. Y con HP+, se convierte también en una opción sostenible gracias al uso de cartuchos reciclados.

Por poco más de 40€, es difícil encontrar una multifunción con estas prestaciones y con la fiabilidad de una marca como HP.

Los artículos publicados en la sección De compras están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados, lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.