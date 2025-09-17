¿Netflix se congela en la tele de la habitación? Este sistema mesh lo soluciona a mitad de precio

Si alguna vez has intentado ver una serie en la tele del dormitorio y te has encontrado con que Netflix se queda cargando eternamente, ya sabes lo frustrante que es depender de un router que no llega a todos los rincones de casa. La solución está en los sistemas mesh, que reparten la señal de forma uniforme sin cortes ni pérdidas. Y uno de los más recomendados, el Cudy AC1200 M1300, está ahora en Amazon con un 44% de descuento, quedándose en solo 33,58€ por el pack de dos nodos.

Un WiFi pensado para casas con varios dispositivos

Cudy AC1200 Amazon Amazon

Este kit no es un simple repetidor: crea una red única y continua que evita tener que ir cambiando manualmente de conexión. En la práctica, significa que puedes moverte por casa con el móvil en la mano, pasar de la cocina al salón o al dormitorio, y el sistema conectará automáticamente tu dispositivo al punto más fuerte.

Algunos detalles que lo hacen destacar:

Cobertura de hasta 300 m² con el pack de 2 unidades, ideal para pisos grandes o casas de varias plantas.

ideal para pisos grandes o casas de varias plantas. Velocidades AC1200: hasta 300 Mbps en 2,4 GHz y 867 Mbps en 5 GHz, suficiente para streaming 4K o gaming online.

hasta 300 Mbps en 2,4 GHz y 867 Mbps en 5 GHz, suficiente para streaming 4K o gaming online. Conexión estable para más de 100 dispositivos: perfecto en casas donde conviven móviles, tablets, consolas y smart TV.

perfecto en casas donde conviven móviles, tablets, consolas y smart TV. Puertos Gigabit Ethernet: cada nodo tiene 2, lo que permite conectar por cable consolas, ordenadores o televisores para máxima estabilidad.

cada nodo tiene 2, lo que permite conectar por cable consolas, ordenadores o televisores para máxima estabilidad. Seguridad avanzada: soporte para VPN (OpenVPN, WireGuard…) y cifrado DNS con Cloudflare o Google.

soporte para VPN (OpenVPN, WireGuard…) y cifrado DNS con Cloudflare o Google. Instalación sencilla: se configura en minutos y se amplía añadiendo más nodos si hace falta.

En comparación con otros sistemas mesh, este Cudy ofrece una relación calidad-precio difícil de igualar. Por poco más de 30€, resuelve de una vez los problemas de cobertura en casas donde el WiFi del operador no llega ni con amplificadores tradicionales.

Si Netflix se congela en la tele, si las videollamadas fallan en el despacho o si jugar online desde la consola del cuarto es imposible, este pack es una solución barata y eficaz que mejora la red entera de casa.

Los artículos publicados en la sección De compras están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados, lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.