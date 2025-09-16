Mujeres y jóvenes agricultores marroquíes recibirán apoyo económico para mantenerse en zonas rurales

El Banco Africano de Desarrollo (BAfD) ha concedido una ayuda de 100 millones de euros para financiar parte de su nuevo programa de apoyo a la agricultura inclusiva y solidaria para mujeres y jóvenes. "El BAfD aportará 100 millones de euros, mientras que el Estado movilizará 116,3 millones, lo que eleva el coste total del programa a 216,3 millones", informó el diario L'Économiste.

El programa, de seis años y medio de duración (2025-2031), será liderado por el Ministerio de Agricultura a través de la Agencia de Desarrollo Agrícola (ADA). Su lanzamiento oficial está previsto para el próximo noviembre. El objetivo es fortalecer la seguridad alimentaria, crear empleos sostenibles y aumentar la resiliencia de la agricultura a pequeña escala ante los impactos del cambio climático.

Las prioridades del programa incluyen la creación de empleo y la mejora de los ingresos de los agricultores, especialmente de los jóvenes. Las acciones específicas facilitarán la adopción de prácticas agrícolas sostenibles, el fortalecimiento de la capacidad productiva y el acceso a mercados competitivos. Se espera que estas medidas generen empleo directo e indirecto en las zonas rurales.

El programa también busca promover la inclusión económica y el empoderamiento de las mujeres y jóvenes rurales. Al facilitarles el acceso a recursos, formación y emprendimiento, busca reducir la desigualdad de género y fortalecer su participación en las decisiones económicas y sociales, según L'Économiste .

El desarrollo económico y la infraestructura de calidad son otro componente del programa, diseñado para combatir el éxodo rural. El objetivo es hacer que las zonas rurales sean más atractivas para jóvenes y mujeres, a la vez que se fomenta la innovación, el emprendimiento local y la preservación del medio ambiente.

El programa promueve prácticas agrícolas respetuosas con el medio ambiente, como la agroecología y el riego eficiente, para proteger el suelo, el agua y la biodiversidad, a la vez que adapta los sistemas de producción al cambio climático.

El programa operará en zonas rurales de siete regiones: Draa-Tafilalet, Beni Melal-Jenifra, Fez-Mequinez, Marrakech-Safi, Oriental, Sus-Masa y Tánger-Tetuán-Alhucemas. Estas zonas fueron seleccionadas por su potencial agrícola y su papel estratégico en la inclusión social y económica de la población rural, en particular de los jóvenes y las mujeres.