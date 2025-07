Este chollo puede salvarte el verano: un aire acondicionado portátil muy versátil por menos de 200 euros

Cuando el calor no da tregua durante varios días, es muy probable que tu casa se convierta en una auténtica sauna. Seguro que alguna vez has pensado que se está mejor en la calle que en tu propio salón... y no te falta razón. Por eso, tener un aire acondicionado portátil es una de las mejores decisiones que puedes tomar. Y si buscas uno a buen precio, el Olimpia Splendid Dolceclima Slim está ahora con un descuentazo por tiempo muy limitado.

Este aire acondicionado de la marca Olimpia Splendid tiene un precio habitual de 269 euros, pero ahora gracias a un descuento de 70 euros tienes la oportunidad de añadirlo a tu cesta de la compra por tan solo unos 199 euros en Amazon. Se trata de una de las muchas ofertas que aún siguen activas por el Prime Day, aunque tendrás que darte prisa, porque la campaña está a punto de finalizar.

Compra el aire acondicionado portátil Olimpia Splendid Dolceclima Slim al mejor precio

Olimpia Splendid Dolceclima Slim Olimpia Splendid

Cuando las olas de calor llaman a nuestra puerta, tener un aire acondicionado portátil como el Olimpia Splendid Dolceclima Slim puede marcar la diferencia, sobre todo si quieres olvidarte de instalaciones complicadas y disfrutar de un frescor inmediato. Además, su diseño compacto nos permite colocarlo en casi cualquier rincón y moverlo es muy sencillo, pues viene acompañado de unas ruedas multidireccionales y de asas en los laterales.

Si entramos en más detalle, este modelo llega a alcanzar una potencia de refrigeración de 8.000 BTU para cubrir habitaciones grandes. A esto debemos sumarle que tiene una función de ventilador para simplemente mover el aire y una función de deshumificador muy útil para cuando llega el frío, la cual se encarga de recoger varios litros de agua al día con el fin de mejorar el ambiente de esas zonas con mayor humedad. En definitiva, no hace falta que lo guardes al terminar el verano.

Por otro lado, viene con un panel de control táctil muy intuitivo desde el que podemos cambiar los diferentes ajustes con tan solo un toque. Aunque lo mejor de todo es que incluye un mando a distancia que no solo mejora la comodidad, sino que también tiene una función 'Sígueme' que actúa como termostato cambiando los ajustes según la temperatura que detecte.

Cabe mencionar que, si lo utilizamos en la velocidad más baja, podemos llegar incluso a dormir con él puesto, ya que se reduce considerablemente su nivel ruido.Y dentro de la caja nos encontramos con un kit de instalación para ventas completo, pues nos encontramos con un tubo y todo lo necesario.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.