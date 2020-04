El Gobierno pide a varios municipios turísticos que eliminen las barreras de hormigón

El Ayuntamiento de Peñíscola ha mostrado su “malestar” después de que la Delegación del Gobierno haya pedido a varios consistorios valencianos, entre ellos el de esta ciudad, que retire los bloques de hormigón instalados para controlar los accesos al municipio y ha denunciado la “incongruencia” del Ejecutivo. El Gobierno pidió que se llevara a cabo ese control “y ahora piden la retirada de unas medidas que han resultado efectivas”, han señalado a EFE fuentes municipales.

Peñíscola “blindó” sus accesos con motivo de las fiestas de Semana Santa para evitar los desplazamientos de gente de fuera a sus segundas residencias y colocó bloques de hormigón en cinco accesos al pueblo, mientras que en el resto la presencia policial comprobaba que los desplazamientos estuvieran justificados dentro de lo establecido en el real decreto que regula el estado de alarma por la crisis del coronavirus.

Ahora, en una carta remitida este jueves por la tarde, la Delegación ha instado a la retirada de estas barreras físicas, aunque según han informado fuentes del Ayuntamiento de Peñíscola a EFE, el consistorio no tiene en estos momentos posibilidad “material” de quitar los bloques de hormigón que instalaron en cinco vías secundarias de acceso al municipio para poder controlar la movilidad.

El Ayuntamiento ha indicado que no dispone de grúa municipal que pueda retirar estos bloques y las empresas que lo hacen no pueden organizarlo para este Jueves Santo, porque no disponen de trabajadores operativos para quitarlo “con dos horas de margen”.

El consistorio ha contestado a la carta explicando que la movilidad está “garantizada” porque “hay dos puntos de acceso (de entrada y salida) al municipio” y han asegurado que es la medida “que se adoptó ante la petición de la propia Delegación del Gobierno que en una primera carta pidió a los ayuntamientos que controlaran los accesos y además, estas medidas, fueron comunicadas a la Guardia Civil en una reunión en la que participaron y se comunicó la medida”.

Y han manifestado su “malestar” ante la “incongruencia del Gobierno de España” a través de la Delegación del Gobierno: “Primero nos piden que hagamos un control de los accesos al municipio y que destinemos esfuerzos a esta labor y por otro, tomamos una decisión que está siendo efectiva y ahora dicen que no”.

También han mostrado su “asombro” por el hecho de que no les dejen “margen de maniobra”, por lo que, anuncian, “contestaremos diciendo que no estamos de acuerdo y estamos permitiendo la movilidad pero de forma controlada, que es el objetivo”.

En la carta, remitida a varios ayuntamientos de la Comunitat Valenciana que habían adoptado medidas similares, la Delegación del Gobierno indica que las “restricciones” de movilidad con vallas de hormigón o bloques en la vía pública “no están contempladas” en el real decreto 463/2020 de 14 de marzo que decreta el estado de alarma.

Por tanto piden que “se proceda a su inmediata retirada antes de las 20.00 horas de hoy, lo que será comprobado por la Guardia Civil” y de no llevarse a cabo la retirada, la Delegación del Gobierno “procederá a formular el correspondiente requerimiento de cumplimiento de la legalidad y posterior impugnación ante la jurisdicción contencioso-administrativo, sin perjuicio de su remisión a la Fiscalía por si tales actuaciones fueran constitutivas de delito”.