Ciberacoso escolar en tiempos de confinamiento

La crisis sanitaria ha obligado al cierre de centros escolares en todo el país. Pero este confinamiento físico y la ausencia de contacto entre los alumnos podría agravar, según expertos en convivencia escolar, uno de los tipos de acoso escolar más extendido: el ciberacoso. Las redes sociales son una de las vías más utilizadas para humillar y ningunear a las víctimas.

A ello se suma una nueva dificultad para los equipos docentes: mantener la atención psicológica de los alumnos que lo requieren. A estas problemáticas puede dar respuesta Andrea App (www.soyandrea.es) creada por la agencia digital valenciana Nectar. Una herramienta, desarrollada con el apoyo del Ayuntamiento de Valdncia, capaz de ayudar a prevenir y detectar el acoso escolar en los centros educativos y atajar este grave problema con ayuda de los propios alumnos, del profesorado y del equipo de mediación y psicólogos.

“En cuestión de acoso escolar, las redes sociales desempeñan un papel importante. Son utilizadas por los acosadores como medio de ridiculización social, una práctica que afecta mucho a los jóvenes que lo sufren. En confinamiento, el acoso escolar no debería dejarse de lado ya que el ciberacoso no cesa en estos momentos e, incluso, se puede incrementar. Y no sólo eso, sino que, el hecho de no poder asistir a los centros escolares está poniendo en jaque la atención psicológica de muchos menores”, señala Raúl Ortiz, director del proyecto Andrea y socio de Nectar.

En ese sentido, añade que la herramienta puede funcionar como una vía de comunicación entre el alumno y el equipo de mediación y psicólogos que hay detrás para que pueda trasladarles sus inquietudes y temores, aunque no tengan una relación directa con el acoso escolar, y poder recibir una atención adecuada.

Andrea dispone de dos funciones principales. Por un lado, un cuestionario en el que se puede denunciar cualquier conflicto o situación de acoso escolar de manera anónima y, por otro, un chat directo con el equipo de orientadores y psicólogos. Así, según Raúl Ortiz, “con un diseño muy visual y un lenguaje cercano, Andrea se convierte en el entorno perfecto para que los alumnos puedan actuar con la máxima confianza y confidencialidad y compartir sus inquietudes”.

Actualmente, Andrea App está instaurada en varios centros de educación secundaria de la Comunitat Valenciana, que la consideran una herramienta imprescindible. Javier La Casta Vilar, socio de Nectar, señala que la empresa ha recibido muchas muestras de interés en el proyecto, “tanto por parte de centros educativos, públicos y privados de toda España e, incluso, de Latinoamérica, como por parte de diferentes administraciones públicas”.

La aplicaciónAndrea App se descarga gratuitamente desde Google Play y Apple Store y se dirige principal-mente a los alumnos. Para acceder a sus funciones, debe introducirse el código del centro, que se asigna una vez que el colegio o instituto contrata los servicios de la herramienta.

Los usuarios de la aplicación, que son los alumnos del centro, pueden crear alertas anónimas que serán contestadas a través del chat. El centro, por otro lado, visualiza los datos que llegan a través de Andrea App y dispone de un panel de administración para que los encargados de gestionar la herramienta atiendan todas las peticiones.

Esas alertas permiten a los alumnos informar de los casos de acoso escolar que estén sufriendo o que hayan detectado en algún compañero. Andrea App nace de una propuesta de Nectar para la convocatoria de ayudas para la realización de proyectos de innovación social del Ayuntamiento de Valencia. El estudio, se planteó emplear la tecnología y el universo digital para generar una herramienta al servicio de las personas, mejorando la convivencia y aportando soluciones a un problema tan extendido y complejo como el acoso escolar.