CCOO plantará a la Generalitat en la Mesa de Economía por “incumplimientos”

CCOO PV ha decidido no participar en la Mesa de Economía que se constituye este viernes ante “los incumplimientos” del Consell con el diálogo social en el abono de las ayudas de los ERTE, en los plazos en las de reducción de jornada, en la creación del Observatorio del Trabajo Decente y en la subrogación del personal de empresas que prestan sus servicios a las administraciones valencianas.

El sindicato considera “inadmisible” que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, haya firmado con la CEV un acuerdo sobre agilización de trámites administrativos por ser una materia incluida en la Mesa de Políticas Públicas.

CCOO asegura en un comunicado estar “muy molesto” con el Consell, especialmente con Ximo Puig, porque a su juicio es “evidente” que existe un interés mayor en impulsar unas materias que otras.

Asimismo, denuncia que la Conselleria de Sanidad está mostrando “una falta de voluntad de diálogo” con los representantes del personal y “un incumplimiento evidente” en la tramitación de compromisos acordados."Les falta tiempo para verbalizar su apoyo al personal sanitario, pero luego les dejan los últimos para publicar el desarrollo y la carrera profesional del personal interino, entre otras cuestiones", ha lamentado el secretario general de CCOO PV, Arturo León.

En cuanto a la agilización de trámites en las administraciones públicas, considera que se establecen negociaciones “al margen” del diálogo social exclusivamente con la CEV y este no ha sido el único caso ya que también se ha hecho en la constitución de la Comisión de Colaboración Público Privada, de la que los sindicatos están excluidos.

Para este sindicato, “no es de extrañar que la patronal se encuentre tan cómoda, ya que tiene un trato preferente que a la vez es compatible con la crítica constante al Gobierno del Estado al que le reprocha la falta de diálogo, confundiendo diálogo con acuerdo”.

“Ya no hay excusas”, insiste León, que reclama menos palabras y más hechos y afirma que el sindicato se debe solo a la clase trabajadora y a la sociedad valenciana y, si no hay avances concretos y tangibles, no avalará el acuerdo social.