Un testigo acusa a Pedro García de “asumir el contrato de Gürtel”

El exjefe de los Servicios Jurídicos de Radiotelevisión Valenciana Victoriano Llanes ha testificado en el juicio que el ex director general del ente Pedro García Gimeno asumió un contrato con Gürtel por la visita del papa a València en 2006 a pesar de que le advirtió que “le llevaría al banquillo”.

La Audiencia Nacional ha reanudado este martes el juicio de los veintidós acusados de esta pieza de la trama de corrupción relacionada con el PP seguida por supuestas adjudicaciones irregulares al entramado liderado por Francisco Correa con motivo de la visita del papa Benedicto XVI a Valencia en julio de 2006 para participar en el V Encuentro Mundial de las Familias.

Según la Fiscalía Anticorrupción tras asumir la Radiotelevisión Valenciana (RTVV) la señal de la retransmisión de la visita del papa el entramado de Gürtel consiguió que el ente público le adjudicara un montaje de pantallas y sonido en las calles de Valencia por “un precio desorbitado” de más de siete millones de euros.

La Fiscalía mantiene que el entonces director general de RTVV, el acusado Pedro García Gimeno, vulnerando las normas de contratación pública llevó a cabo actuaciones para dicha adjudicación por la que se repartió más de tres millones de euros con los miembros de la trama Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez, El Bigotes, y el también acusado José Ramón Blanco Balín, asesor del grupo.

En la sesión de este martes ha testificado el exdirector de los Servicios Jurídicos de RTVV Victoriano Llanes, que ha recordado que Pedro García Gimeno le llamó mediados de febrero de 2006 para indicarle que iban a verle a su despacho tres directivos.

Se trataba de Luis Sabater, que era jefe del Departamento Técnico de RTVV; Ricardo Calatayud, que era el director económico-financiero del ente, y Juan Prefaci, que era jefe de gabinete del director general, todos ellos también acusados en la causa.

El testigo ha añadido que en la reunión Luis Sabater le dijo por que el director general estaba muy interesado agilizar los trámites "sin poner objeciones" para la elaboración de un convenio con la Fundación V Encuentro de las Familias por el que la RTVV.

Ha explicado que la RTVV asumía la retransmisión mundial de la visita del papa los días 8 y 9 de julio de 2006 y la instalación de unas pantallas y megafonía en las calles de Valencia.

Ha agregado que en otra reunión en marzo con los mismos directivos se alarmó cuando le dijeron que querían contratar con una empresa el alquiler de las pantallas por un importe que entonces ascendía a seis millones de euros.

"El importe me pareció descabellado y vi que querían que fuera adjudicado de forma directa por lo que se me pusieron los pelos como escarpias, rompí la reunión y les dije que quería hablar con el director general", ha asegurado Victoriano Llanes, que ha recordado que esto se producía además en un momento en el que la RTVV estaba en quiebra técnica por sus "pérdidas abrumadoras".

Ha relatado que a los cinco minutos fue a hablar con el director general. "Me recibió, no me facilitó que me sentara, le comenté mi sorpresa y le dije que la adjudicación directa no era el procedimiento adecuado sino que había que convocar un concurso" público al que pudieran acudir varias empresas.

"Me extrañó que no percibiera la trascendencia que podía tener para él y por eso para salvaguardarle le insistí en que el procedimiento tenía que ser un concurso porque era un tema que iba a ser visto con lupa y le advertí: Pedro que te sientas en el banquillo", ha relatado Victoriano Llanes.

La fiscal le ha preguntado al testigo que le contestó García Gimeno a lo que Llanes ha dicho: "Me dio una palmadita y me dijo que no me preocupara de nada".

Ha recordado que en abril Pedro García Gimeno dictó una resolución para tramitar el contrato mediante un procedimiento negociado con publicidad pero sin concurrencia de otras empresas. "Era la primera vez que el director general de RTVV asumía" personalmente un procedimiento de contratación en una resolución expresa, ha apostillado.

“Todo se desbordó y además había unas connotaciones políticas” en la visita del papa que se convirtió “en un acto preelectoral pues la Comunidad Valenciana estaba ya sumida en elecciones autonómicas, todo venía de arriba con todos los beneplácitos y los trámites se relajaron más de los deseable”, ha concluido.