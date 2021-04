Un preso de Alicante con patologías previas muere tras contagiarse de coronavirus

Un interno de la cárcel de Villena (Alicante) que padecía patologías previas y había dado positivo por la covid-19 ha fallecido en un centro hospitalario alicantino donde permanecía ingresado desde el pasado 5 de marzo, según han informado este lunes a Efe fuentes de Instituciones Penitenciarias.

El preso, que murió el pasado sábado, estaba clasificado en tercer grado por enfermedad grave e incurable, aunque no pudo acceder a la situación de libertad condicional porque no tenía familia, a nadie que le pudiera acoger y no se encontraban recursos externos a la prisión donde él pudiera estar.

La autopsia determinará la causa del fallecimiento de este recluso, que tenía problemas de salud previos y, además, había dado positivo por la covid-19.