Obras de mejora en la plaza de toros de Valencia

La pandemia, con el consiguiente cese de actividades taurinas en la plaza de toros de Valencia, no significa que los responsables de la misma no estén pendientes de su conservación y las obras de mantenimiento o reparación no se dejan a un lado y dos acciones son las que se van a llevar a cabo próximamente.

Una de ellas es la reparación de una escalera interior cuya bóveda se encuentra bastante deteriorada. Otra es la adaptación de la altura de la barandilla que circunda la segunda naya, hasta alcanzar 1,10 metros que exige la normativa.

La barandilla de hierro no se sustituirá porque se trata de elemento protegido, sino que hasta alcanzar dicha altura se adaptará con láminas de vidrio.

Son medidas que, sin duda, paliarán algunas de las deficiencias que padece el coso. Las licencias ya han sido concedidas por el Ayuntamiento, así como también se cuenta con los permisos pertinentes de Cultura.

Obras de mantenimiento a la espera de que vuelvan a sonar clarines y timbales en el coso de Monleón.

Por otra parte, Arte y Emoción anunció hace unos días su intención de montar dos festejos populares y una corrida de toros en junio en la plaza castellonense de Vinaroz.

Sin embargo, otra sociedad, Bous al Carrer S.L, de la que es gerente Gregorio de Jesús, tras aquella noticia, quiere dejar claro que su empresa tiene solicitada esa plaza de toros de Vinaroz desde el 13 de octubre de 2020, con número de registro 2020 – E-RE-8766 para la feria de junio.

Desde ese día ha mantenido conversaciones con la administración y está trabajando, a la espera de que se pronuncie la Generalitat en el tema de los aforos, para anunciar los festejos que tiene pensado dar en la misma.