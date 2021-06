El PP asegura que 12.800 familias valencianas no pueden pagar el IBI

El PP en el Ayuntamiento de Valencia ha alertado de los efectos de la subida continuada de impuestos y tasas municipales sin tener en cuenta la situación provocada por las crisis del COVID 19 en muchos hogares de la ciudad.

Según el PP, 12.800 familias han devuelto el recibo del IBI, y la mayoría de ellos lo ha hecho por la imposibilidad de pagar, sólo una cifra muy pequeña lo hacen para aplazar el pago.

“Desde que el gobierno Ribó está al frente del Ayuntamiento de Valencia los ciudadanos han sufrido dos subidas de impuestos y tasas que se han mantenido sin ninguna rebaja ni bonificación durante todo este tiempo. En dos años, 2020 y este 2021, el Ayuntamiento recaudará 60 millones de euros más por los impuestos y tasas municipales que en 2019″, explican desde el PP.

El PP ha vuelto a reclamar una bajada de impuestos y tasas así como bonificaciones para las familias que estén pasando dificultades económicas derivadas de la crisis del COVID 19. Los populares exigen a Ribó que dé marcha atrás en su sablazo fiscal de 2020 y que deje su afán recaudatorio, más en estos momentos con una economía dañada por la mala gestión de las administraciones de la crisis sanitaria.

Un ejemplo de este afán recaudatorio es que en plena crisis van a aumentar las franjas de cobro por el aparcamiento en los barrios de la ciudad, afectando a las personas con menores recursos y que no pueden disponer de plazas de aparcamiento.

La portavoz del PP, María José Catalá, ha afirmado que 12.813 vecinos no han podido hacer frente al pago del IBI porque no tenían capacidad económica para ello. “Esta es la demostración que una subida de impuestos es una mala política para Valencia. Subieron el IBI a todos los vecinos un tres por ciento y en algunos casos la subida llegaba al trece por ciento, pues aquí tienen el resultado, más de 12.000 vecinos que no pueden hacer frente al pago de los impuestos municipales.”

“Si en lugar de subir impuestos, se bajaran las cosas irían mucho mejor porque se podría generar más actividad económica, pero el afán recaudatorio de Compromís y el PSOE les hace no querer ver la realidad”, ha apuntado la portavoz popular.

En este sentido, Catalá ha comentado que “ya llevan recaudado por IBI más de 170 millones de euros este año, por lo que debería pensar más en ayudar a los vecinos y en bajar los impuestos”.

Por último, ha destacado que “en los momentos de crisis económica es cuando el ayuntamiento debe estar más cerca de los ciudadanos pero Ribó sólo piensa en seguir ingresando más y en ahogar más a ciudadanos y comercios”.