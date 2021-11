“Lo que se nos viene encima son las complicaciones por el abandono de los pacientes crónicos”

La presidenta de la Sociedad Valenciana de Medicina de Familia y Comunitaria (SoVaMFiC), María Ángeles Medina, advierte del “nuevo abandono” que sufren los pacientes crónicos en Atención Primaria por los “fallos de equipo, de organización y de la gestión de la cronicidad” que se registra ahora.

“Estamos muy contentos con el desarrollo de la vacunación y preocupados por que nos venga la sexta ola, pero sobre todo, lo que se nos viene encima a medio plazo son las complicaciones de este nuevo abandono de los pacientes crónicos”, afirma en declaraciones a la Agencia EFE.

Según Medina, los equipos de Atención Primaria se caracterizan por “trabajar en equipo: médico, enfermera, trabajadora social y administrativa” pero en estos momentos, añade, “lo que más está fallando es el equipo”.

“Hay tantas tareas encomendadas que los malabares que hacemos para hacerlas cada vez cuesta más”, afirma Medina, que añade que en Enfermería “no hay tiempo ni agenda” para el seguimiento de los pacientes crónicos, ya que se les ha encomendado tareas como la tercera dosis de la covid o la vacunación de la gripe.

Los médicos, afirma Medina, sí tienen agenda “para todo lo que venga” pero las enfermeras “no tienen agenda de crónicos, o la tienen muy limitada o es a muy corto plazo”.

Esto, añade, supone que cueste mucho “retomar el seguimiento de los crónicos, porque una y otra vez el esfuerzo terapéutico y del seguimiento empieza y acaba en el médico de Familia”.

Según explica, su enfermera “no tiene agenda para citar a un paciente crónico más allá de este mes. Abren las agendas mes a mes porque, en su tiempo, tienen que meter todo el tema de vacunación. Eso es la pescadilla que se muerde la cola para los médicos, puesto que todo nos llega a nosotros”.

Lamenta que se ha “desvanecido” la cultura sanitaria que habían inculcado a los crónicos para que para hacer el seguimiento de su enfermedad pidieran cita no con el médico, sino con la enfermera, que “trabaja en equipo y tiene más tiempo y menos demora que el médico”.

La realidad, indica, es que el paciente ve que en las agendas de Enfermería no tiene acceso y acude a los médicos de Familia.

Considera que hacen falta “más recursos” de Enfermería y que el médico de Familia “haga de médico”. “Ahora mismo hacemos de todo -advierte-, somos como el cajón de sastre al que se le quita tiempo clínico haciendo tareas administrativas y de cuidados, cuando los cuidados son de enfermería”.

Según explica, las agendas están “colapsadas”, con “demoras inaceptables en Atención Primaria, donde no se debería llevar dos o tres días como mucho de demora. Al no funcionar bien nosotros, las urgencias se colapsan. Son los más perjudicados de que la atención primaria no funcione”.

Además, afirma, en las consultas externas, algunos especialistas les están haciendo asumir mucha tarea de seguimiento de los pacientes y eso “no es trabajar en equipo”, asevera.

“En general, cada vez hay más fraccionamiento de lo que es el sistema sanitario y un sentimiento, tanto de los pacientes como de los profesionales, de que estamos trabajando mal. Y somos conscientes de ello”.

“El trabajo no es fluido, hay un problema de organización, de recursos, de gestión, de entendimiento entre niveles asistenciales”, subraya para añadir que dentro del propio equipo de atención primaria está el “espacio imprescindible que tiene la enfermera y que no puede hacer el médico. No es nuestro papel -dice- hacer de enfermeras”.

Las enfermeras “están a mil, no están paradas”, señala Medina, que añade que la vacunación de la tercera dosis frente a la covid o de la gripe “podría ser fuera o dentro del centro de salud pero con más personal. El problema es el personal, no el espacio”.

“Estamos muy preocupados por los pacientes crónicos porque solo nosotros (los médicos) estamos trabajando en ello y las enfermeras están ahora mismo con el tema de la vacunación”, insiste.

Según afirma, “no estamos trabajando bien, pero no somos los responsables de la organización ni tenemos la potestad de modificar nuestras agendas o de citar a los pacientes en consultas de crónicos porque no existen, no están abiertas, se abren mes a mes”.

Explica que si pide una analítica para dentro de dos meses a un paciente crónico “no se puede citar porque no hay agendas abiertas. Eso no es atención primaria, estamos perdiendo los valores que nos caracteriza, es un modelo más del ambulatorio de los años 60 o 70″.

Por último, afirma que la vacunación “es necesaria y es lo que esta salvando de momento a España del entorno europeo, pero desvestir un santo para vestir a otros no es gestión sanitaria”.