El árbol de Navidad de Valencia homenajea a las víctimas de la DANA

El árbol de Navidad del Ayuntamiento de Valencia evoca y rinde homenajea a las víctimas de la DANA y, junto con la iluminación, recuerda a las poblaciones damnificadas por la riada.

El tradicional acto del encendido de las luces de Navidad ha comenzado a las 19 horas, con la inauguración del belén del Salón de Cristal, en el que también se recuerda la labor de los voluntarios.

Uno de ellos forma parte del séquito de los Reyes Magos de Oriente con una pala, una escoba, botas y la ropa manchada de barro.

Se trata de un homenaje del Ayuntamiento de València y de la Asociación de Belenistas que pretende agradecer la colaboración desinteresada de los miles de personas que se han desplazado a los pueblos afectados.

A continuación, en la plaza del Ayuntamiento, una voz en off ha recordado que “el agua, que nos da la vida, hace un mes, en forma de barrancada, nos dejó la sangre helada”. “Si bien esta tragedia no se ha llevado la ilusión, la capacidad de reconstrucción, la dignidad y la unidad del pueblo valenciano”, ha asegurado la misma voz que, seguidamente, ha presentado la actuación de Rei Ortolá y del Coro Juan Bautista Comes del Conservatorio Municipal José Iturbi.

Tras la interpretación de “Voces de València”, las falleras mayores, Berta Peiró y Lucía García, con sus cortes de honor, han presionado la palanca que ha encendido el árbol de 25 metros de alto, “que este año simboliza la ‘Estrella de la solidaridad’ que, además de iluminar y generar ilusión y esperanza, pretende canalizar la solidaridad de la sociedad”, ha reiterado la alcaldesa, María José Catalá.