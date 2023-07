Barrera lamenta el ninguneo al mundo del toreo

El vicepresidente primero y conseller de Cultura y Deporte, Vicente Barrera, ha lamentado este jueves que su actividad, la tauromaquia, haya sido "demasiados años silenciada, olvidada y ninguneada" y en su gestión, ha dicho, tratará "a toda la cultura por igual, sin saber ni pensar de dónde viene".

Así lo ha señalado el alto cargo de Vox en el acto de traspaso de carteras que se ha celebrado este jueves en el Palau de Valeriola y que le han entregado simbólicamente la ex vicepresidenta primera del Consell Aitana Mas y la exconsellera de Cultura Raquel Tamarit en un acto con numerosos cargos y ex cargos públicos con el president de la Generalitat, Carlos Mazón, a la cabeza.

"Vengo del mundo de la cultura, del mundo del arte (la tauromaquia), y mi actividad ha sido durante demasiados años silenciada, olvidada, ninguneada, hemos sido la cenicienta de la cultura y durante muchos años hasta perseguidos y maltratados por la propia administración, que tenía la obligación de defendernos y apoyarnos", ha criticado Barrera.

El nuevo conseller de Cultura ha señalado que va a tratar "a toda la cultura por igual, sin saber ni pensar de dónde viene".

Sobre el deporte, ha considerado que "cada vez tiene más importancia" en la sociedad y además de recuperar grandes eventos que traen prosperidad e imagen a la Comunitat Valenciana, trabajará "desde abajo, con la semilla del deporte" como son los más jóvenes, las familias, las comunidades, las asociaciones y "el futuro de nuestro deporte", ha apuntado.

Por su parte, la exconsellera de Cultura Raquel Tamarit ha manifestado su agradecimiento a todo el sector público cultural, a la secretaría autonómica y a las direcciones generales de su departamento, ha pedido a su sucesor que" cuide muchísimo" al sector cultural y le ha indicado: "No sabes la suerte que tienes de trabajar con toda esta gente".

Al acto han asistido el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, la vicepresidenta segunda del Consell, Susana Camarero, el conseller de Agricultura, José Luis Aguirre, y la presidenta de Les Corts, Llanos Massó.

Mazón ha destacado la "normalidad democrática" de un traspaso de poderes después de que la voluntad popular se haya manifestado, y ha afirmado que "hay algo que nos iguala a todos: la responsabilidad de querer hacerlo bien".

El president ha agradecido asimismo a las conselleras salientes Raquel Tamarit y Aitana Mas y a la exconsellera de Participación y Calidad Democrática, Rosa Pérez Garijo -presente en el acto público- su trabajo y dedicación en sus años de gestión.

En declaraciones posteriores a los medios de comunicación, Mazón ha defendido que el mundo del toro "no puede ser una hermana pequeña, que lo ha sido injustamente durante estos años".

Mazón ha afirmado que, desde la Conselleria de Cultura, va a haber una apuesta por "todos los sectores artísticos y culturales y el mundo del toro lo es", un sector que "quizá -ha dicho- haya vivido momentos de menor prestigio del que se merecía, en mi opinión y en opinión del vicepresidente".

Ha defendido que las manifestaciones culturales en la Comunitat Valenciana son muy ricas "y lo que tenemos que hacer es cuidarlas y fomentarlas todas", según el president.

A su juicio "no puede haber hermanas pequeñas dentro de la cultura, porque sería un flaco favor a todo el sector cultural en general y a cada uno de los sectores en particular".

"Me siento muy orgulloso del sector cultural de la Comunitat Valenciana, creo que es una de nuestras grandísimas potencialidades; creo en la capacidad de generar valores, creo también que tiene una capacidad extraordinaria de generar turismo, de mejorar nuestra sociedad y creo además que el sector cultural es el más y mejor relacionado con nuestro futuro", ha añadido.

La ex vicepresidenta primera del Consell Aitana Mas, por su parte, ha intervenido también en el acto y ha recordado que, con "una vida a 200 kilómetros y un hijo de 10 meses", aceptó sustituir a una de las personas que "más admira" y "de las que más" ha "aprendido" en su vida, en referencia a Mónica Oltra.

"Estar a la altura de ella, y del momento, ha sido mi gran reto" y "no sé si lo he conseguido, esto no me corresponde a mí dictaminarlo. Yo solo lo puedo decir, que lo he hecho lo mejor que he sabido y podido", ha añadido, y ha agradecido a todo su equipo la "dedicación y el esfuerzo" por acompañarla y ayudarla.

"La Vicepresidencia que yo he representado -y que a lo largo de siete años llevó con firmeza y determinación Mónica Oltra- era la de la defensa de la vida, de la no violencia, del apoyo de las familias (de todas), de la libertad a ser y a querer", ha añadido.

Ha concluido que es su "sincero deseo, no solo como representante política, sino como ciudadana de esta tierra, que estos principios -el de gobernar para dignificar la vida, la promoción de derechos, de un proyecto digno para todas las personas, del respeto y del amor- continúen teniendo la misma importancia en este nuevo gobierno que empieza".

Al acto han asistido también, entre otros, el candidato de Vox por Valencia al Congreso, Carlos Flores, el director del museo de Bellas Artes de Valencia, Pablo González, el exconseller de Sanidad con el PP Manuel Llombart y el síndic del PP en Les Corts Valencianes, Miguel Barrachina.