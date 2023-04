Catalá propone ampliar en 300.000 metros cuadrados las zonas verdes en Valencia

La candidata del PP al Ayuntamiento de Valencia, María José Catalá, ha anunciado que “se va a trabajar para que la próxima legislatura se amplíe en 300.000 metros cuadrados las zonas verdes en Valencia con proyectos como la ampliación del Parque de Benicalap, el Parque de Desembocadura, el parque de Les Carolines y la ejecución de la segunda fase del parque de la Rambleta”.

Catalá ha realizado estas declaraciones en la presentación de las líneas principales del Programa Abierto del PP de Valencia ciudad en el Parque de Cabecera “un proyecto del PP y que en ocho años de Ribó y PSOE sólo han conseguido abrir dos naves. En todo este tiempo no han sido capaces de poner en servicio el resto de naves de Parque Central ni los muelles ferroviarios”, ha denunciado.

La candidata ha recordado que el Partido Popular, cuando gobernó la ciudad, aumentó en tres millones de metros cuadrados las zonas verdes en Valencia, pasando de los dos millones de metros cuadrados que había a 5 millones de m2 verdes, duplicando el número de parques y jardines en Valencia hasta llegar a cerca de 800.

En cambio, el gobierno de Compromís y PSOE no ha construido, según Catalá, ni un solo gran parque porque “cuando dicen que son un Gobierno verde, ¿de qué hablan?, ¿de manzanas de asfalto?, ¿de macetas de cemento?, ¿de árboles sin podar?. Que dejen de mentir, si Valencia es hoy una ciudad verde, ha sido gracias al Partido Popular”.

“Además, vamos a conectar los grandes parques y jardines de la ciudad a través de grandes “paseos verdes" e incrementaremos la presencia de flores en nuestros jardines. Valencia será la Valencia de las flores”, ha indicado la portavoz popular.

Ha remarcado que no sólo se va a crear, sino que se va a mantener y conservar en buenas condiciones nuestros parques, jardines, zonas verdes y nuestro patrimonio arbóreo. “Se acabó la idea de dejar crecer malas hierbas en Valencia, con la excusa de que es natural. No, no es natural que una ciudad como Valencia esté mal cuidada”, ha comentado.

Programa abierto y participativo

María José Catalá ha explicado que el Programa Abierto es “un programa de gobierno participativo y colaborativo para una Valencia de todos en el que se han recogido propuestas de más de 500 vecinos en 200 carpas en todos los distritos de la ciudad durante el último año. Además se ha contado con casi cien asociaciones, colectivos y expertos en diferentes materias que han colaborado realizando propuestas”.

“En todos estos encuentros nos habéis transmitido vuestras ganas de una Valencia mucho mejor, vuestras ganas de cambio y vuestras ganas de una Valencia de todos los valencianos. Por eso, nuestro lema y el de nuestro programa no podía ser otro más que GANAS de una Valencia con mejor gestión, que apoya a las familias y comercios, de una Valencia segura y que protege lo nuestro, una Valencia cuidada y que cuida de nuestras familias, mayores y jóvenes y una Valencia líder, referente, reivindicativa”, ha remarcado.

Catalá ha recordado que la prioridad en este momento es que Valencia tenga una buena gestión, y “por eso mi primera medida será bajar impuestos a todos los valencianos y a la actividad económica”.

“En 8 años el gobierno de Compromís y PSOE se han construido 14 viviendas y en Valencia emanciparse es casi un sueño. En cambio, nosotros creemos en la juventud y por eso vamos a construir 1.032 viviendas y las ayudas al alquiler van a llegar a los siete millones de euros”, ha apuntado.

Estropear el turismo

Por otra parte, Catalá ha criticado los trabajos de extracción de arena que Costas está realizando en las playas del Cabanyal, extrayendo arena para llevársela a l’Horta Nord.

”El Gobierno está empeñado en estropear el turismo y la hostelería de la ciudad” ha afirmado María José Catalá quien ha recordado que el año pasado Costas también intentó extraer arena del Perellonet en pleno verano. El Ministerio elige siempre los peores momentos. El Gobierno ha vuelto a meter la pata sacando arena en un puente muy importante para Valencia”.

La candidata del PP ha señalado que “es evidente que había otros momentos mejores para realizar estos trabajos y no fastidiar a hosteleros, vecinos y turistas que quieren disfrutar de las playas en este puente”.

Catalá ha terminado lamentando el silencio del equipo municipal ante estos trabajos de Costas: “Es decepcionante que Ribó y PSOE consientan estos trabajos y no alcen la voz ante el Gobierno”.