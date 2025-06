El paro cae en 58.000 personas y deja la afiliación en 21,5 millones por el "efecto verano"

El número de personas en desempleo registradas se redujo en mayo en 57.835 personas respecto al mes anterior (-2,30%) gracias al "efecto verano" de cara a la temporada alta turística, lo que ha permitido que el paro registrado se ha situado por debajo de la barrera de los dos 2,5 millones por primera vez desde julio de 2008. En términos interanuales, el desempleo ha descendido en 152.967 personas (-5,87%), sin embargo, en términos desestacionalizados -eliminando las fluctuaciones típicas de la época del año que pueden distorsionar los datos del paro-, el desempleo apenas se redujo en 12.250 personas, según los datos facilitados por el Ministerio de Trabajo.

Por su parte, la afiliación a la Seguridad Social volvió a superar los 21,5 millones de ocupados en mayo, descontados la estacionalidad y el efecto calendario, lo que supone un aumento de 20.790 afiliados respecto al mes anterior y de 455.232 ocupados en el último año (+2,2%). Según ha informado el ministerio de Elma Saiz, la afiliación media se acerca a los 21,8 millones de afiliados, (21.784.375 afiliados), después de haber sumado 195.736 ocupados más que en abril (+0,9%), que serían 462.581 ocupados más que hace un año (+2,2%). Si se suman los incrementos de abril y mayo (+426.729), se observa un ritmo mayor al de 2024 (que fue de 419.828 ocupados más) y al promedio 2017-2019 (+415.842).

Todos los sectores del Régimen General ganan afiliados en términos mensuales, con especial intensidad en Hostelería (+4,9%). En el último año, el sector que más ha crecido ha sido el del Transporte y Almacenamiento (+6,8%). También suben con intensidad Actividades Artísticas, Recreativas y de Entretenimiento (+4,9%), Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca (+4,6%), y Actividades Científicas y Técnicas (+3,8%). En cuanto a los trabajadores autónomos, vuelven a superar los 3,4 millones tras sumar 37.370 trabajadores desde mayo de 2024 (+1,1%) y 153.195 en los últimos siete años, casi el 61% de estos nuevos empleos en sectores de alto valor añadido.

Pero estas cifras no deben ocultar que España es el único país de la UE con la tasa de desempleo en doble dígito (10,9%) -la media de la UE está en torno al 6%, la más baja de la historia y cercana al pleno empleo- y en el que hay más de 700.000 demandantes de empleo que no figuran como parados, entre los que hay que contar a los fijos discontinuos inactivos. Así, el total de personas registradas en el SEPE y que no están trabajando alcanzaría los 3,8 millones, y el paro efectivo estaría en 3,4 millones de personas. Es decir, este paro efectivo, que incluye a los desocupados fijos discontinuos inactivos y las personas en ERTE, se mantiene en una cifra similar a la de 2019.

El desempleo de los jóvenes menores de 25 años desciende en 6.426 personas (-3,62%) respecto al mes anterior, para contabilizar 171.003, la cifra más alta de la UE en términos porcentuales.26,6%, cuando la media comunitaria es 14,5%, 12 puntos menos. Además, Trabajo informe de que el desempleo femenino se redujo en mayo en 29.066 mujeres (-1,92%) y el total de desempleadas se queda en 1.486.421, su cota más baja desde octubre de 2008, pero la realidad es que su tasa porcentual se sitúa en el 12,2%, más del doble que en la UE (6%).

El total de personas en desempleo desciende en todas las comunidades autónomas. En términos absolutos, las caídas más significativas se produjeron en Andalucía (-13.239 personas), Comunidad de Madrid (-7.923) y Cataluña (-6.198).

El número total de nuevos contratos registrados durante el mes de mayo fue de 1,328 millones, de lo que 552.697 contratos tuvieron carácter indefinido, lo que representa el 41,59% de todos los contratos. Sin embargo, esta cifra tiene un lado oculto, ya que solo 223.568 de estos contratos fueron a tiempo completo -solo el 16,8% del total-, mientras que a tiemplo parcial sumaron 124.107 (9,4%). El resto, 205.022 contratos (15,4%), se corresponden con fijos discontinuos, es decir, que son indefinidos con fecha de caducidad.

Además, la mayor parte de las contrataciones volvieron a ser temporales, 776.286, para alcanzar el 58,6% de las contrataciones. Por tanto, de cada 100 contratos firmados solo 16 pueden considerarse indefinidos reales, por lo que "el empleo sigue sumando contratos precarios y de escasa estabilidad. Se reduce el peso de los indefinidos a jornada completa y aumenta el peso de temporales y fijos discontinuos", apuntaron LA RAZÓN fuentes del PP.