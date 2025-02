Esta es la muñeca hecha en España candidata a ser el mejor juguete del año en EEUU

La empresa juguetera Miniland, radicada en la localidad alicantina de Onil, ha conseguido ser la única finalista española en los premios Toy of the Year Awards (TOTY), en la categoría 'Doll of the year', por una muñeca con vitíligo que refleja las marcas de despigmentación que sufren los que padecen este trastorno.

Miniland llevá más de 60 años creando muñecas inclusivas: con síndrome de Down, con implante coclear y ahora con vitíligo, lo que supone "un paso más", con el objetivo de "normalizar las diferencias y fomentar la diversidad y la inclusión", ha explicado a EFE-TV la directora de Marketing de la compañía, Almudena Richart.

Una apuesta por lo diferente que les ha llevado este año a ser uno de los siete finalistas mundiales a conseguir el premio a la mejor Muñeca del Año.

La muñeca de Miniland compite con productos de grandes multinacionales como IMC Toys o MGA Entertainment. Y es el tercer año consecutivo que la empresa de Onil es nominada en los TOTY. En 2023, su muñeca con síndrome de Down fue finalista en la misma categoría y el año pasado el peluche sensorial 'Sensorial Reef' recibió una nominación.

Miniland cuenta en la actualidad con ochenta trabajadores y la mayor parte de su producción se fabrica en su empresa de Onil. Unas muñecas que "se parecen a nuestros niños y niñas", ha comentado Richart.

Los Toy of The Year Awards se fallarán el próximo día 28 en Nueva York y se sabrá si la muñeca con vitíligo consigue el premio a la Muñeca del Año.