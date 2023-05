Menú Gastronómico Maridado con Vinos de la Bodega Vera de Estena en el Restaurante Ampar del Hotel Hospes

El Restaurante Ampar ofrece este viernes en ambos servicios de Almuerzo y Cena un increíble Menú Maridado en el marco único del palacete señorial del S. XIX donde se ubica el hotel. Los asistentes disfrutarán de una fantástica selección del Chef Carlos Julián, extracto de la deliciosa Carta de Primavera y usando como base de sus platos un producto de mercado de alta calidad. Junto al menú se catarán y maridarán los platos con excelentes vinos de la Bodega Vera de Estenas, ubicada en Utiel y englobados en la D.O. Utiel-Requena y en la propia D.O. Pago Vera de Estenas, que son reconocidos internacionalmente. Todos ellos han sido cuidadosamente seleccionados por la Maître del hotel Mamen Marín y el enólogo de la Bodega Félix Martínez.

La propuesta comienza con un delicioso aperitivo, la Croqueta de langosta, seguido por el entrante que será la Vichysoisse con huevo a baja temperatura y crujiente de puerro (Maridaje blanco La Tardana de Estenas D.O. Pago Vera de Estenas | Tardana), como plato principal el Solomillo ibérico Wellington (Maridaje tinto Martínez Bermell D.O. Pago Vera de Estenas | Merlot), y para finalizar los Cítricos en texturas (Maridaje Cava Vera de Estenas Brut Nature D.O. Cava | Macabeo, Chardonnay). Durante el menú se servirán igualmente aguas o refrescos, para terminar con una selección de cafés e infusiones.

Esta es sin duda una gran oportunidad para conocer las magníficas sorpresas culinarias que nos ofrece la carta de primavera del Restaurante Ampar en el Hotel Hospes Palau de la Mar, con un precio de 33 € IVA Incluido para un Menú Degustación como este, maridado además en cada plato. Los amantes de la alta cocina no deben perder una ocasión irrepetible de disfrutar en un ambiente elegante, con la tranquilidad y la garantía que ofrece la cadena Hospes y su Restaurante Ampar en Valencia.

Pueden contactar con el hotel para ampliar la información o realizar sus reservas, en el teléfono 96 316 28 84, donde la Maître les atenderá encantada, o si lo prefieren en el correo: maitre.palaudelamar@hospes.com