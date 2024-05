Wayne Holmes, doctor por la Universidad de Oxford: “Tenemos que identificar los problemas que hay en la educación para darles solución con la IA”

¿Cómo tienen que enfrentarse los colegios a esta nueva tecnología para encontrar en ella oportunidades que mejoren el aprendizaje de los estudiantes?El doctor por la Universidad de Oxford, Wayne Holmes, de reconocido internacionalmente por sus investigaciones en la IA relacionada con los sistemas educativos, asegura que “con moderación y desde una perspectiva crítica y constructiva. La IA es impresionante, ya lo sabíamos, pero tenemos que experimentarla con un pensamiento crítico, analizándola con detalle, para entender bien para qué se puede usar y cómo hacerlo de forma que nos pueda beneficiar”.

Holmes, director del grupo de expertos en Inteligencia Artificial y Educación del Consejo de Europa, impartió una conferencia en el VII Foro de Innovación Educativa de Caxton College.

Durante su intervención defendió que actualmente en los programas de IA son los humanos los que hacen el trabajo y la inteligencia artificial la que tiene el control. En su opinión esta situación debería revertirse. “Necesitamos que la IA sea como un centauro mítico con la cabeza de un humano y el cuerpo de IA. De este modo el control recaería sobre las personas”.

¿Cómo repercute la IA en la Educación?

En los últimos tiempos se han desarrollado plataformas de IA para colegios, muy similares unas de las otras, que ayudan a los alumnos a encontrar su propio camino de aprendizaje en función de las respuestas que van dando a las actividades que les plantea el programa. “Personalmente este tipo de herramientas no me convencen del todo. Sin embargo, me gusta una de origen chino porque el profesor y el alumno interactúan. Funciona de la siguiente manera: cuando un estudiante no entiende algún contenido que está exponiendo el profesor, se sale de clase para conectarse a la app de IA, escribir el tema que le está generando dudas y contactar con un profesor quien tratará de explicarle de manera personalizada el problema, explica Holmes. “De este modo el trato humano se mantiene y lo más importante, el profesor no pierde el control de los contenidos educativos de sus alumnos”.

El Caxton College ha celebrado el VII Foro de Innovación Educativa La Razón

En palabras de Holmes, actualmente profesor de la prestigiosa University College London -UCL-, estas aplicaciones, que a priori parecen buenas, no cuentan con pruebas suficientes para demostrar que son efectivas y tienen un impacto positivo en sus usuarios. “Las empresas que desarrollan este tipo de IA evitan hacer estudios porque tienen miedo de que muestren resultados que no son los esperados. Necesitamos más estudios de campo para entender qué está ocurriendo. No sabemos el impacto que están teniendo en el desarrollo del conocimiento de los niños”, confirma el profesor Holmes.

No obstante, considera que los estudiantes deben adentrarse en la IA porque es innegable que ayuda a agilizar procesos, pero deben hacerlo “de forma creativa y útil, explorándola con una actitud madura y activa, sin esconderse tras ella para que hagan todo el trabajo. Los estudiantes deben trabajar con ellas pero, a su vez, ser críticos”.

Desmitificando la IA

Holmes puso de manifiesto, desde el inicio de su charla, que se disponía a romper algunos mitos a partir de las investigaciones que ha realizado sobre la IA en las aulas desde hace más de una década. Además, hizo alusión constantemente a que la mejor herramienta para el alumno y el profesor es el razonamiento crítico. “La IA lleva años intentando desarrollar sistemas que automaticen las tareas que hacen los profesores en clase pero, desde mi punto de vista, es un error. Esta nueva tecnología debe ser una guía y proporcionar herramientas que respalden al docente para que haga mejor su trabajo. Sin embargo, los intenta reemplazar, por ejemplo, a la hora de evaluar a los alumnos y en mi opinión esto es muy peligroso. Además, no es un sistema transparente ya que no conocen exactamente lo que está enseñando la IA”, asegura Holmes.

Ahorro de tiempo

Otra de las promesas de la IA en la educación es que su uso ahorra tiempo a los profesores. Sobre este asunto Holmes despejó dudas. “Lo que hace la IA en las clases es que desplaza el tiempo del profesor, es decir, que en lugar de hacer una tarea hace otra, pero realmente no le ahorra tiempo”. Así mismo, a su juicio la IA socava la colaboración entre alumnos y profesores. “Cuando los estudiantes trabajan juntos comparten ideas. Pero en clases con treinta ordenadores conectados, los alumnos se centran en las pantallas y se ignoran entre ellos. Además, tampoco tienen relación con los profesores ya que están sumidos en su aprendizaje personalizado, que realmente no lo es tanto ya que estandariza unos aprendizajes fijos”.

Profesorado cualificado

Según Holmes, con el uso de la IA los profesores pueden perder el control de la enseñanza y pueden desprofesionalizarse porque su único trabajo podría ser el de encender y apagar el ordenador y que los estudiantes se porten bien en clase. Teniendo en cuenta que “no hay suficientes profesores cualificados en el mundo”, este especialista apunta a que primero tenemos que identificar correctamente los problemas que hay en la educación para luego darles soluciones con la IA y no lo contrario que es lo que estamos haciendo actualmente. Tenemos que centrarnos en las causas y no en los síntomas. “A esta idea la llamamos tecnosolucionismo”, concluyó Holmes.