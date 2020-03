Más canciones (muchas en español) frente al desánimo y la enfermedad

· “Hall Of Fame”, de The Script: otro “hit” escrito en apenas una hora para hablar en realidad de la perseverancia y de cómo marcar la diferencia. Un canto a los sanitarios, héroes de esta lucha.

· “Hold on”, de Wilson Phillips: la estirpe de Brian Wilson y de una de las hijas de dos miembros de The Mamas And The Papas dio lugar a este hito por la resistencia.

· “Hit Me With Your Best Shot”, de Pat Benatar: compuesto tras una sesión terapéutica consistente en una pelea de almohadas. ¿Por qué no recrear el proceso en casa?