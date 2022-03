Fallece el actor William Hurt

El actor William Hurt falleció a los 71 años, según anunció su familia en un breve comunicado recogido por los medios estadounidenses.

Ganador de un Óscar por “Kiss of the Spider Woman” (“El beso de la mujer araña”, 1985), protagonizó filmes como “Body Heat” (“Fuego en el cuerpo”, 1981) o “Children of a Lesser God” (“Hijos de un dios menor”, 1986).

Su papel debut en el cine fue en 1980, interpretando a un científico en el thriller de ciencia ficción “Altered States”, por el que recibió una nominación al Globo de Oro a la Nueva Estrella del Año. A partir de ahí, interpretó un papel memorable como el abogado seducido por Kathleen Turner en “Fuego en el cuerpo” (1981) o como Arkady Renko en “Gorky Park”.

Hurt fue nominado varias veces al Oscar, por títulos como el thriller policial “Una historia de violencia” (2005) de David Cronenberg. También destaca por su participación en títulos como “AI Inteligencia Artificial”, “El buen pastor”, “Al filo de la noticia”, “El turista accidental”, “Mr. Brooks” o “Robin Hood”.