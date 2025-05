The Who anuncia su gira de despedida: «Todo lo bueno se acaba»

La banda británica de rock The Who se despedirá definitivamente este verano. El cantante Roger Daltrey y el guitarrista Pete Townshend confirmaron el jueves que interpretarán los éxitos de sus seis décadas de carrera durante la gira «The Song Is Over North America Farewell Tour», que lleva el nombre del éxito de la banda de 1971. El grupo, que en la década de 1970 fue uno de los grupos de gira más importantes del mundo, llenando fácilmente los estadios más grandes de Estados Unidos, tocará su primer concierto en Florida el 16 de agosto, con otras fechas en ciudades como Nueva York, Toronto, Los Ángeles y Vancouver, antes de una fecha final en Las Vegas el 28 de septiembre.

«El sueño de todo músico a principios de los 60 era triunfar en las listas de éxitos de Estados Unidos», dijo Daltrey. «Para The Who, ese sueño se hizo realidad en 1967 y nuestras vidas cambiaron para siempre». La banda pasó de actuar en clubes a encabezar el festival de Woodstock en Estados Unidos y convertirse en uno de los grupos más taquilleros del mundo. Además, ingresaron en el Salón de la Fama del Rock n' Roll en 1990.

Daltrey, de 81 años, y Townshend, dos años más joven, han sido una de las duplas más prolíficas del rock, sobreviviendo a las muertes del batería Keith Moon en 1978 y del bajista John Entwistle en 2002. «Hoy, Roger y yo seguimos llevando el estandarte de los difuntos Keith Moon y John Entwistle y, por supuesto, de todos los fans de Who de toda la vida», dijo Townshend. «Debo decir que, aunque la carretera no siempre ha sido agradable para mí, suele ser fácil: el mejor trabajo que podría haber tenido. Sigo volviendo».

Aunque Daltrey no escribía canciones, era capaz de canalizar los muchos y complicados estados de ánimo de Townsend: desafío y rabia, vulnerabilidad y desesperación. Juntos forjaron algunos de los sonidos más definitorios del rock: el tartamudeo y el desprecio de «My Generation», el grito angustiado de «They're all wasted!» de «Baba O'Reilly» y el grito de todos los tiempos de «Won't Get Fooled Again».

La preventa comenzará el 13 de mayo y la venta general el 16 de mayo. «Todo lo bueno se acaba. Es un momento conmovedor», dijo Townshend. «Para mí, tocar para el público estadounidense y el de Canadá siempre ha sido increíble».