Nadal Suau gana el Anagrama de Ensayo

"Curar la piel " es el título de la obra con la que el profesor, crítico y ensayista Nadal Suau se ha alzado con el Premio Anagrama de Ensayo dotado con 10.000 euros. El libro, que destacó entre los 113 manuscritos presentados a la edición de este año, es un ensayo en torno al tatuaje. Así lo ha decidido el jurado formado en esta ocasión por Jordi Gracia, Pau Luque, Remedios Zafra y las editoras Silvia Sesé e Isabel Obiols.

Nadal Suau explicó que su amistad con un tatuador le hizo entender esa cultura de una manera distinta a la habitual, fuera de los tópicos que la han perseguido durante años. "¿Por qué necesitaba una marca en la vida?", se preguntaba Suau, algo que dio un sato para interrogarse por qué es esto algo que se ha vuelto habitual cuando hace veinte o treinta años se veía como algo marginal. El libro surgió de una conversación con la escritora Laura Fernández que le dijo que este era un buen tema para un Premio Anagrama de Ensayo.

"Curar la piel" se estructura a partir de cinco tatuajes que tiene Nadal Suau y que "abre distintas puertas". "Habló también del ego, de la cultura individualista, la construcción de uno mismo como marca o empresa. El libro no es una defensa cerrada del tatuaje", dijo el ensayista quien también se preguntó "hasta qué punto alguien de clase media es la persona adecuada para llevar tatuajes, algo que intento contestar sin dar una respuesta cerradísima". Cuando Nadal Suau trabajaba en el libro murió su padre, además de padecer otras crisis afectivas "que se van colando en el libro". "Es una obra sobre cómo se va colando el paso del tiempo", matizó también en un encuentro con la prensa tras conocerse el fallo del premio.

"He intentado hacer un libro en el que el ritmo y las ideas se fueran abriendo del todo. Mi ilusión es que se leyera esta obra como un ensayo literario", apuntó, motivo que fue señalado por el jurado al hacer del tatuaje también una reflexión sobre la vida. Lo que sí descarta es tatuarse el logotipo de Anagrama como celebración, aunque recordó que el escritor Ben Clark si lo hizo cuando ganó el premio Hiperión. "Quizás necesitamos ritos de paso o celebratorios, ese rito tribal que tiene el tatuaje, hay algo de vuelta a esas raíces primitivas, tangibles e íntimas para quien lo practica", apuntó Nadal Suau.

Los primeros tatuajes, explicó, "son muy pensados, quieres que signifiquen cosas, muy elaborados, pero cuando vas por el décimo quieres un dragón. No siempre tiene un significado. A veces es simplemente que te apetecía". También reconoció que hay un tatuaje del que se arrepiente, un tatuaje diseñado por Pere Joan, pero del que no quedó muy contento con el resultado final en su cuerpo. "Un mal resultado, un tatuaje que no te gusta, forma parte de la historia", añadió el escritor que tiene una veintena de tatuajes en su piel, aunque "se ha rebajado el ansia por tener más, pero no descarto tener más".

En palabras de Pau Luque, "Curar la piel" "es como si Nadal Suau hubiese tatuado un inmenso dragón en la espalda de Montaigne". Por su parte, Daniel Rico comentó que la obra premiada "nos invita a pensar en todo aquello que en verdad marca la vida del ser humano: el (des)amor, el placer y el dolor, la relación mortal con el tiempo" para añadir que el libro es "un baile de respuestas con una calidad literaria brutal. Aprendes con él muchísimas cosas". Rico subrayó que "Curar la piel" "habla de la vida, de las cosas que marcan la vida, como el amor y la muerte, la fragilidad del ser humano". En este sentido, el jurado resaltó que "no es un libro académico sino antiacadémico, que rehúye la categorización abstracta, los significados de diccionario". Es la escritura la que conduce la reflexión, un libro con mucha memoria en el que el autor habla de sus tatuajes, es decir, "de su propia vida".