Ya tenemos el vídeo más vergonzoso de la cuarentena: lo protagonista Luis Henrique, futbolista del Botofago, de sólo 18 años, pero ya con mentalidad de otra y triste época.

“Para los que todavía dicen que no saben cómo pasar la cuarentena con las mujeres, aquí tienen cómo. Solo así podemos estar en casa, haz tu parte y quédate en casa”, dice y muestra a las mujeres atadas.

Cuando el jugador vio las críticas, decidió quitar el vídeo y cuando le preguntaron por qué lo había hecho, aseguró que no era broma divertida y que no debería haberse hecho. Según él, el video fue inspirado por algunos comediantes que hicieron lo mismo en la red social y, junto con la familia, no vieron ningún daño en hacerlo, según Globoesporteo