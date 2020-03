Alejandro Valverde se apunta a los Juegos de 2021 y deja abierta la puerta al Tour

🚀🗣️ @alejanvalverde valora el aplazamiento de los JJOO #Tokyo2020 oficializado este martes y explica cómo afrontará los próximos meses. Nos recuerda: "Tengo contrato para 2021". #SeguimosConectados



🎥 Alejandro Valverde's thoughts on the postponement of the Olympic Games 👇 pic.twitter.com/wSUEoaQ4qZ