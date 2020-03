Coronavirus. Lo que más echa de menos Fernando Alonso... y no son los coches

Fernando Alonso ha encontrado en las redes una manera de luchar contra el aburrimiento durante el encierro en casa. Y ante sus opiniones de los últimos días sobre la gestión de la crisis del coronavirus, ha querido hacer algunas aclaraciones. “Soy ignorante total de la política, gracias a Dios. Ni me parecen bien ni mal las medidas que se tomaron. Me importan mi familia y mis amigos. De aquí, de Italia, de China. No es opinión mía que se podían haber tomado otras medidas, pero hay mucha gente que lo está haciendo mucho peor: Inglaterra o Estados Unidos. Pero no soy ni de unos ni de otros, no tengo ideologías políticas. Nulas”, explica el piloto.

Alonso reconoce que más que su profesión, lo que echa de menos es “jugar al fútbol”. “No sé por qué, pero me apetecía mucho”, dice. “Pero lo que más me venía a la cabeza estos días es estar con mis amigos, con mi familia”.

También asegura que está intentando mejorar sus francés y pide a sus seguidores que se cuiden.