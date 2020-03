Wimbledon tampoco se celebrará en 2020 por culpa del coronavirus

Wimbledon, tampoco. La pandemia por el coronavirus también va a provocar que el torneo de tenis más importante del mundo se caiga del calendario, según anunció el vicepresidente de la Federación Alemana de Tenis, Dirk Hordorff, a Sky Sports, en palabras recogidas por Reuters. “Wimbledon ha declarado que tendrán una reunión de la junta el próximo miércoles y tomarán la decisión final allí”, aseguró Hordorff. “También estoy involucrado en los cuerpos de la ATP y la WTA. Ya se han tomado las decisiones necesarias allí y Wimbledon decidirá cancelar el próximo miércoles. No hay duda al respecto. Esto es necesario en la situación actual", añadió. "Es poco realista imaginar que con las restricciones de viaje, actualmente tengamos un torneo internacional de tenis donde viajarían cientos de miles de personas de todo el mundo. Eso es impensable”, explicó. En las últimas semanas el torneo ha buscado a la desesperada alguna solución, pero la realidad y la cordura se han impuesto. Lo que no iban a hacer en ningún caso es disputar el torneo a puerta cerrada, sin público.

Otra de las opciones que se está manejando es la de retrasar Wimbledob unas semanas, pero tampoco se sabe si solucionaría nada y mucho tiempo no se puede aplazar porque con sólo dos pistas cubiertas y la lluvia de Londres, fuera de verano es complicado. El mundo del tenis ya se ha visto alterado y sorprendido cuando Roland Garros anunció de forma unilateral que pasaba de mayo-junio a septiembre-octubre. De hecho, su nueva ubicación no aparece en ningún calendario oficial. “El comportamiento unilateral de los organizadores ha sido criticado por todos y simplemente puedo predecir que el Abierto de Francia no será reubicado como se pretendía”, aseguró también Hordorff.

Por tanto, Novak Djokovic y Simona Halep no podrán defender el título logrado en 2019. En el cuadro masculino la pelea histórica por los Grand Slams entre el serbi o(17 títulos), Nadal (19) y Federer (20) pierde uno de sus eventos, de lo que sale perjudicado el suizo por sus 38 años y por caer del calendario quizá el torneo en el que tenía más posibilidades. La suspensión de Wimbledon hace suponer que el tenis no volverá el 7 de junio, fecha oficial hasta la que están aplazados tantos los torneos ATP como los WTA, pero que no era muy realista. En 2020, por tanto, ni gira europea de tierra ni gira de hierba, de momento...