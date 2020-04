Sergio García Dols: “En la terraza de casa me he montado un gimnasio”

El piloto español de Moto3 Sergio García Dols (Team Estrella Galicia 0,0) ha comentado este viernes que el parón en el campeonato debido al coronavirus no afectará a sus aspiraciones en el Mundial, ya que tendrá la misma incidencia en todos los pilotos, y ha añadido que tiene ganas de retomar la normalidad. “Pienso que el parón no afectará a mis aspiraciones, no será así. Esta pausa obligatoria está afectando de la misma forma al resto de los pilotos. Es algo que todos debemos afrontar. La falta de actividad en la pista afectará al rendimiento de la mayoría seguramente, pero también vamos a recuperar el ritmo al mismo tiempo”, señaló en una entrevista facilitada por el equipo.

Cree que estos son momentos “difíciles” porque no se puede salir de casa, y se le hace “extraño”. “Estoy aprovechando este tiempo para hacer mucho deporte y lo llevo bien. En la terraza de casa tengo montado un pequeño gimnasio con cinta para correr, banco de pesas y otros elementos con los que me voy apañando”, se sinceró. “Con el equipo he seguido en contacto permanente. Hemos analizado la carrera de Catar y seguido trabajando para mejorar distintos aspectos de mi rendimiento. Las nuevas tecnologías ayudan mucho para seguir el ritmo de trabajo”, celebró en este sentido.

“Sí, es cierto que comenzamos la temporada y hemos tenido que parar de golpe pero, algo es algo, ya que los pilotos de MotoGP ni siquiera pudieron correr esa carrera. Naturalmente, es fácil imaginar que estamos deseando que se reanude la competición para volver a pista más motivados que nunca”, comentó todavía sobre el parón. Sobre la carrera de Catar, en la que Moto3 y Moto2 sí corrieron, recordó que fue bien salvo en el tramo final, donde cometió unos errores que le hicieron bajar a la undécima posición. “Ha sido un buen inicio. Estuve luchando en carrera por las primeras posiciones, pero en las últimas vueltas perdí terreno después de cometer un par de errores. Al menos sabemos por qué, es algo que podemos mejorar y para la próxima vez habremos aprendido de ello”, comentó.

Y también cree tener claro quiénes serán los máximos rivales. “Lo cierto es que, aunque apenas hemos podido disputar una sola carrera, sí me ha dado tiempo a comprobar que Albert Arenas está muy fuerte y lo mismo se puede decir de Tony Arbolino, Ai Agura, Jaume Masià o John McPhee”, apuntó. Sobre su compañero de equipo, cree que Ryusei Yamanaka debe “aprovechar cada momento”. “En cada salida a pista debe aprender todo lo que sea posible de los pilotos contra los que compite. Así puede seguir mejorando de forma continuada. Le recomiendo ser paciente, constante, confiar en su talento y escuchar las directrices del equipo”, comentó.