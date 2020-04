El tenista australiano Nick Kyrgios ha mostrado su lado más humanitario al ofrecerse a “compartir lo que sea” para ayudar a los más necesitados. El número 40 del mundo se ha ofrecido a llevar comida o cualquier otro elemento de primera necesidad a los hogares más desfavorecidos en este momento tan complicado por la pandemia del coronavirus. “Si alguien no está trabajando o no está consiguiendo ingresos y se queda sin comida, o los tiempos son simplemente duros, por favor no os vayáis a dormir con el estómago vacío. No tengáis miedo u os avergoncéis de enviarme un mensaje privado", señaló Kyrgios en su perfil oficial de “Instagram”.

El de Canberra dejó claro que será “más que feliz de compartir de compartir lo que sea. Incluso si es solo una caja de fideos, una barra de pan o leche. Lo dejaré en la puerta de tu casa, no se hacen preguntas", advierte, añadiendo el hashtag #JointheCause (“Únete a la causa”). Kyrgios, como el resto de jugadores del circuito, está a la espera de que la ATP decida cuándo se renuncia la actividad en el circuito no antes de mediados de julio.