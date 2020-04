El centrocampista del Real Madrid Toni Kroos se ha mostrado en contra de una rebaja salarial por la crisis provocada por la pandemia de coronavirus, ya que supone “una donación en vano”, y se ha posicionado a favor de que se pague “el salario completo y hacer cosas sensatas con él”. “Una reducción de sueldo es como una donación en vano, o para el club”, señaló al podcast de SWR Sport ‘Steil extra!’. “Estoy a favor de que se pague el salario completo y hacer cosas sensatas con él”, añadió el jugador alemán.

En este sentido, abogó por que cada uno tome las decisiones que considere convenientes en esta situación. “A todos se nos pide que ayudemos donde sea necesario, y hay muchos lugares donde es necesario”, comentó Kroos, que cuenta con una fundación para asistir a niños enfermos y con enfermedades terminales.

Por otra parte, el campeón del mundo de 2014 se mostró preocupado por el “sistema global del fútbol”. “Muchos clubes carecen de ingresos planificados. También depende de cuánto tiempo se detiene todo. Si, por ejemplo, el juego vuelve en mayo, seguramente se encontrarán soluciones. Si se necesita hasta el invierno, creo que algún ya no lo hará. Eso cambiaría el fútbol tal como lo conocemos”, apuntó. Por último, Kroos considera que los mercados de fichajes acusarán el golpe de la pandemia. “Es cuestionable si tales sumas aún pueden pagarse. Creo que surgirán muchos problemas”, concluyó.

A estas palabras respondió Pedrerol en El Chiringuito con dureza: “Con una rebaja del 5% le quitarían 450.000 de los 9 millones que gana, podría comprarse dos apartamentos menos”. “Hay gente en España que no puede pagar el alquiler y Kroos gana 750.000€ al mes”, aseguró el presentador. “Creo que los futbolistas tienen una gran oportunidad de además de hacer challenges con el papel higiénico. Tienen una gran oportunidad para demostrar que están dentro de la sociedad, que son solidarios y que tienen cuál es el problema que tenemos en España y en todo el mundo”. Y acabó: “Una crisis económica que se nos viene encima. Si no hay partidos, no hay ingresos. Y si no hay ingresos, no pueden ganar lo que están ganando. Es bastante lógico para todos”.