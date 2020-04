Jofre Mateu es un futbolista con pensamiento propio, con conciencia social, catalán e independentista. El ex jugador no dudó en comentar a través de Twitter el debate político para prolongar el estado de alarma y atacó a Pablo Casado por sus títulos académicos que tanta polémica han generado.

“Llego algo tarde. Voy a ver si le echo un ojo al programa de Máster de la Juan Carlos que confinado igual me saco trece”, comenta el ex canterano del Barcelona. Después añadió en otro tuit: “O vuelve el fútbol pronto o me veo en otro charco de tuiter del que ya no sé si saldré”.

Jofre fue jugador del Rayo y el Valladolid entre otros equipos y ahora es comentarista en Gol Televisión.