Hoy jueves santo no podré verte, ni tu barrio de Triana, ni Sevilla. Pero desde casa te rezaremos para que todo esto acabe y volvamos más fuertes . Te esperaré soñando, porque no hay cosa más bonita que verte caminar por las calles de Sevilla. 😢 #juevessanto #elcaballodetriana #semanasanta