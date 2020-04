El nuevo mensaje de Xavi a favor de Qatar

Xavi ha vuelto a elogiar a Qatar en una entrevista a DJ Mario: "Es un país fácil. Yo entiendo que hay muchos prejuicios: la cultura árabe, Qatar... Pero estamos muy bien. Es cómodo, sencillo, está todo enfocado a la familia y a los niños, que en Qatar se tienen muchos. Es un lujo vivir aquí".

Cuenta cómo pasa el coronavirus: "Bien, estamos en Doha y aquí está todo más controlado. Hay pocas muertes, estamos confinados, pero no es tan a lo bestia como en España. Han cerrado todo, el fútbol está parado, se entrena en casa... Estamos a 35 grados, pero tenemos jardín y nos metemos en la piscina".

Y dice que el Real Madrid tiene una suerte histórica: “El Barcelona tuvo suerte en Stamford Bridge, con el gol de Iniesta con diez jugadores y casi sin tirar a puerta. Eso es suerte. Me refiero a que no haces una temporada buena en LaLiga, que quedas cuarto, quinto, sexto... y ganas la Champions. El Barça no ha pasado por eso, el Madrid sí y a eso le llamo tener un poco de suerte”