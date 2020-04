Pérez Reverte explica que a José María García le reprocharon tener pasta y ser bajito

Uno de los asuntos más interesantes durante el confinamiento fueron las conversaciones que el escritor Pérez Reverte tuvo con múltiples personajes de la sociedad española y cuyas frases iba publicando en Twitter. Habló con periodistas, políticos, famosos y cada uno le dijo una sentencia que después el escritor escribía en la red social.

Uno de los protagonistas fue José María García, que fiel a sí mismo, no se calló nada y ante la llamada del escritor, disparó contra los políticos por la gestión que estaban haciendo de la crisis: "Escucho a los políticos y pienso que a los sitios de responsabilidad hay que llegar aprendido, y no aprender después de llegar. Las intenciones no bastan. Los puestos deben ocuparlos los mejores, no por militancia ni amistad”, aseguró el periodista.

Ahora, Pérez Reverte ha escrito un artículo publicado en Zenda en el que asegura cómo fueron esas conversaciones y cómo García largó contra lo políticos al igual que otros protagonistas contaban lo que querían ante el escritor. Su vida como reportero y después como escritor le ha proporcionado una abultada y valiosa agenda.

Pérez Reverte asegura que no sus frases en Twitter no sentaron bien a todo y que, por ejemplo, a García le echaban en cara tener pasta y ser bajito.