Corrupción en el tenis: el jugador al que ofrecieron 100.000 dólares por dejarse ganar en el Abierto de Australia

Sergiy Stakhovsky es un tenista de 34 años que apura su carrera alternando torneos ATP con Challengers. Es el 169 del mundo y ha llegado a ser el 31. Ha conquistado cuatro títulos y es recordado porque fue capaz de vencer a Roger Federer en la hierba de Wimbledon en 2013, en tercera ronda. En los últimos días ha vuelto al primer plano de la actualidad por una confesión que hizo en un televisión de Ucrania, su país: aseguró que le ofrecieron 100.000 dólares por dejarse ganar en un partido de primera ronda del Abierto de Australia de 2009, contra el francés Clement. “Cuando salí de la cancha, creo que habría golpeado mi raqueta contra aquellos que me ofrecieron el dinero si hubieran estado allí”, afirmó el ucraniano, que asegura que rechazo la oferta, aunque acabó perdiendo el encuentro en cinco sets (6-3, 2-6, 4-6, 6-2 y 6-1). (Para conocer cómo funciona la corrupción en el tenis, aquí)

En aquel momento tenía sólo 23 años y era su segunda participación en un Grand Slam. Once después, Stakhovsky ha hecho pública lo noticia y afirmó también que lo denunció a la Unidad de Integridad del Tenis (TIU), pero que no hizo público el nombre de la persona que se lo ofreció por temor a que hubiera represalias contra su familia. El tenista admite que preguntó: “¿Pueden proteger a mi familia?" Y añadió: “Este hombre es sólo un intermediario, hay personas muy peligrosas por encima de él y mi familia vive en Ucrania". Según el jugador, el personal de la TIU no podía garantizar la seguridad de sus personas cercanas y ahí acabó el asunto.